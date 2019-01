Zbytečná kauza

Kauza »soudci versus Miloš Zeman« překryla většinu dalších významných událostí, zvláště v České televizi, i když »seriál Palach« nadále na této stanici drží první příčky nikoli ve sledovanosti, ale délky doby, kdy je na obrazovce. Redaktoři nám téměř souběžně nabídli rozhovor s bývalým kandidátem na prezidenta, dnes senátorem Drahošem, jenž si postěžoval, že prohrál jen kvůli lživým informacím, jež o něm šířila média. Stále se cítí ublížený. Nové bylo to, že naznačil, že by znovu rád kandidoval na prezidenta. Jak by svou roli na Hradě chápal, ovšem naznačil, když odsoudil současný záměr na zdanění finančních náhrad tzv. církevních restitucí, proti němuž se také v Senátu postaví.

Spor mezi soudci a prezidentem se mnohým hodí. Je opět přece možné poněkud znehodnotit jeho dobu prezidentství. Objevují se názory ze strany pravice, že vlastně přímá volba prezidenta je špatná. Ano, je špatná pro ni, protože občané si zvolili v přímé volbě prezidentem Miloše Zemana. Pokud by byl zvolen Jiří Drahoš a minule Karel Schwarzenberg, byla přímá volba v pořádku a nejlepším řešením. Piráti šli však dokonce tak daleko, že nadhodili možnost cesty k Zemanově odvolání. I ODS je začala brzdit, aby náhodou »nepřekročili Rubikon«, a tak se neznemožnili pro budoucnost. Ona každá hloupost přiložená k těm dosavadním se totiž sčítá.

Kauza »soudci a Zeman« je zatím záležitostí dvou soudců a jednoho prezidenta a jeho kancléře. Zatím figuruje tvrzení proti tvrzení. Soudce Baxa nám v pátek ráno přes ČT sdělil, že ho lidé kolem něj vlastně znají a udělají si zřejmě obrázek o tom, kdo lže a kdo mluví pravdu. Dělává se to vždy, když další argumenty chybějí. U Zemana totiž byly přesvědčivější. Je totiž pravdou, že licitovat dnes o předsedovi Ústavního soudu, když ten bude vybírán už za nového prezidenta, je nesmysl. Vyslovit názor na tu či onu kauzu může leckdo. Slovo prezidenta má ovšem jistě jinou váhu než třeba slovo bezdomovce pod Hlávkovým mostem v Praze. To jediné bych Zemanovi vyčítala. Ale to na věci nic nemění. Vyslechnout názor je jedna věc, ale to neznamená, že se podle něj »budu řídit«. Na to pan Baxa zapomněl. A na to zapomněli i ti, co by si chtěli udělat na úkor Zemana další »zářez na pušce«.

V Poslanecké sněmovně a v mainstreamových médiích se nějaký ten den bude o sporu ještě psát a hovořit. Nepovede to nikam. Jen k dalšímu rozeštvávání už tak dost rozdělené společnosti. To zřejmě vyhovuje sněmovní pravici. Ale nikoli nám, ostatním lidem, občanům České republiky.

Alena NOHAVOVÁ, předsedkyně Jihočeského KV KSČM