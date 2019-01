Jít za Krysařem může být sebevražedné

Ah, jak je to jednoduché. To se sankcemi anebo hospodářským nátlakem či na čas uměle sníženými cenami nejlépe vyváženého produktu vytvoří podmínky pro ekonomické problémy a tak se do ulic vyženou lidi, kteří za všechno viní svou sociálně zaměřenou či pouze skutečně demokratickou vládu, a pak lze dokonce zasahovat i zvenčí. Zvlášť nenávist způsobují země, kde nafta a jiné suroviny nepatří velkému kapitálu, neplynou z nich dividendy do kapes majitelů, např. v Miami či v Texasu.

To je třeba změnit pod heslem neschopnosti vlády či tvrzením, že stát je špatný hospodář, což bylo působivé svého času i u nás. Někdy ovšem stačí puč generálů, např. V Chile, a po něm nastoupí fašistický teror, který je přijatelnější než demokracie, jindy se na to musí jinak – vojsky nejmocnějších zemí světa, viz Grenadu, Irák či Afghánistán, anebo vyvoláním podněcovaných či přímo řízených masových demonstrací, po nichž následuje promptně dodanými zbraněmi občanská válka, jde o příklad ze Sýrie i Libye a vlastně i kyjevský Majdan. Nyní přišlo období tzv. venezuelské. Scénář se málo liší od toho chilského. Jen zatím generálové nejsou dostatečně »demokratičtí«, jako tomu bylo v Chile za vlády socialistů prezidenta Allenda, aby svrhli prezidenta Madura a s ním celou »socialistickou« vládu. Našlo se tedy jiné řešení. Prezidentem se prohlásil na radu zpoza hranic tzv. vůdce opozice a »velký otec« z Bílého domu ho krátce na to uznal za prezidenta Venezuely. Hned se k němu připojilo několik proamerických prezidentů v regionu a následně i Evropská unie, tedy i my.

To by bylo, abychom zůstali pozadu! Americký »bílý otec« by se zlobil a on se už s námi zásluhou prezidenta Zemana, který si dělá, co chce, nazlobil dost. V jednotě je přece síla, i když máme třeba trochu jiný názor. Jenže jít jednotně za pištcem, jako tomu bylo v Hammeln, může být sebevražedné. Přitom tam, ve Venezuele, nejde vůbec o demokracii, ale o naftu a o vládu, která nic dobrého nepřináší pánům akcionářům z Miami a Texasu.

Otakar ZMÍTKO