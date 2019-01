Cihla k cihle

Víte, že z jednotlivých cihel se může dokonce postavit dům? Ale samozřejmě, že to víte, i když u některých příslušníků facebookové, tedy pirátské generace si tím nejsem zcela jist. Obrazně řečeno oněmi cihlami jsem myslel přehršli nepravd, které nám jsou vsugerovávány tak říkajíc po kapkách. Jsou zdánlivě takové neškodné – nemyslím tím tvrzení á la pan Michálek, jenž nám sdělil, že i TGM nevěřil ve všem internetu. Mám na mysli »jemnosti« zcela jiné. To, když jsme se z jednoho pořadu ČT dozvěděli, že Valdštejn byl »zavražděn úkladným vrahem«, ač šlo o spiknutí jeho podřízených, kteří se tím chtěli zavděčit císaři, a skutečně se zavděčili. Pak z nich v českých zemích vznikla nová šlechta, jejichž potomci dnes možná jsou mezi restituenty nebo se jinak pokoušejí dostat k bývalému majetku.

Nebo třeba tvrzení, že Jan Palach svým činem protestoval proti komunistické moci. To přece vůbec není pravda. Jeho protest směřoval proti vstupu vojsk, vydávání tiskovin v jejich režii a byl přitom přesvědčený marxista, ale ne jednostranně vykládaného marxismu. Byl dokonce stoupencem »polednového vedení«.

Či abych použil zcela jiného příkladu. I on patří k té »cihle«. Komunisté prý, když nastoupili k moci, nechali z hospod odstranit kulečníkové stoly, protože jim připadaly buržoazní. »Dělníci přece kulečník nehráli.« Někde prý zůstaly, ale byly to hospody na okraji měst. Že někde stoly zmizely, je možné. Nebyli-li hráči, nebo jich bylo »pět a půl«, mohlo to tak být.

Jenže ve stejné době v rekreačních objektech ROH jste je mohli nalézt a rekreanti se mohli u nich rekreovat. V řadě kulturních domů či klubů bylo možné si kulečník zahrát. Většinou zdarma. Pamatuji to a kdo ne, jestliže v té době žil? Pamatuji i to, že po převratu v hospodě nedaleko mého bydliště umístili kulečníkový stůl. Chvíli se hrálo. Jak čas plynul však stále méně, až jednou tam stůl stál již jenom jako rekvizita. Majitel rozhodl o jeho odvezení, prý ho prodal jednomu hospodskému z okraje města, a místo něj zde umístil tři nové stolky pro »štamgasty«. Ani když hospodu postupně rozšiřoval, si na kulečníkové stoly nevzpomněl.

Jde jenom o tři příklady, tři cihly nepravdy či polopravdy, ale jen z takových se skládá dnešní »pravda a láska«, jež zvítězila »nad lží a nenávistí«.

Jaroslav KOJZAR