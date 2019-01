Zazděná světluška

Zkoušeli jste v poslední době poptávat řemeslníka kvůli opravě v domě? Nebo dokonce realizovat rekonstrukci nebo přestavbu?

Většina lidí si to neuvědomuje, dokud nemusí sama problém řešit, ale sehnat dneska dobrého řemeslníka – zedníka, elektrikáře, truhláře, plynaře…, to je velký oříšek. Navíc i spousty menších prací, které si dříve mnozí udělali sami, raději necháváme na odbornících. Už i proto, že se ušetří čas, je to »profesionálně« a je jednoduší za případnou špatnou práci vynadat řemeslníkovi, než se nechat sprdnout manželkou…

Jenže tady trh jaksi nefunguje. Obrovsky stoupá poptávka po řemeslnících, ale kvalitních lidí je málo. Řemeslníci nestíhají a nyní si již práci vybírají. Zároveň stoupá i cena práce. U menších oprav a rekonstrukcí vzrostla cena práce za poslední dva roky o 20 procent, u zednických prací až o více jak 60 procent (zdroj: tabulky portálu Nejřemeslníci.cz).

V normálně fungující společnosti by zareagovaly zdroje – lidé a školy a na trh by se začaly valit stovky nadšených zedníků, těšících se na víc jak nadprůměrné výplaty. Ale ejhle – v minulém školním roce vyšlo ze škol prý celých SEDM zedníků…

Také vám připadá, že je tu něco špatně? Dříve bylo běžné, že osmdesát procent studentů šlo na obor, kterému se chtěli v budoucnu věnovat. Školu, která jim zajistí živobytí. Dnes osmdesát procent mladých lidí studuje proto, aby měli papír (maturitu, vysokoškolský diplom), ale tomu, co studovali, se věnovat neplánují. Nehledě na to, že většina z nich sní o spásné myšlence, šanci a velké kariéře (na což má potenciál ve skutečnosti jen minimum z nich) a honosném domě a skvělém autě, ale že ten dům i auto musí někdo postavit, vyrobit, to jim nedojde.

Pro mnohé sociální skupiny je pojem řemeslník až podřadný. Přitom se bez jejich práce neobejdou. Sami řemeslníci jsou naopak na svou práci hrdí. Nejen, že je skutečně vyvažovaná zlatem. Jde i o notnou dávku šikovnosti a umu a tedy profesionální hrdost. A v neposlední řadě jde stavitelství a technologie v něm používané kupředu mílovými kroky a je tedy dobré mít sakra přehled a zkušenosti s novými materiály, nástroji a postupy.

Ale nepokulhává jen veřejné mínění. Bohužel pokulhávají i mnohé školy, které neumějí nadchnout, nebo prostě jen učit nově. O mnohdy pokulhávající přizpůsobivosti s novými technologiemi a postupy nemluvě… A tak nám tu svítí na cestu obrovské možnosti rozvoje, pracovních příležitostí a zisku se vším, co se stavebnictví týká, ale zatím nejsou pro mnohé vidět. Tak jako ta ubohá světluška z dětského vtipu… Přitom hezky bydlet chceme všichni…

Helena KOČOVÁ