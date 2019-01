Ilustrační FOTO - Haló noviny

Ruské NE ropné cenové válce s USA

Rusko by na trzích ropy nemělo rozpoutat cenovou válku se Spojenými státy, mělo by se držet dohody o omezení těžby, i kdyby to znamenalo, že ve střednědobém horizontu ztratí podíl na trhu.

Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu to podle agentury Reuters prohlásil šéf ruského fondu přímých investic Kirill Dmitrijev, jeden z hlavních ruských architektů první těžební dohody s Organizací zemí vyvážejících ropu (OPEC).

Rusko a OPEC dodržují těžební škrty od roku 2017 s cílem zvýšit ceny ropy na světovém trhu. Zatímco před dohodou se ceny pohybovaly pod 30 dolary za barel, poté se ceny vyšplhaly na 60 až 85 USD.

»Má-li se těžba ropy z břidlic v USA snížit, barel ropy by musel stát 40 a méně dolarů, a to není pro ruskou ekonomiku zdravé,« prohlásil Dmitrijev.

Dohoda o omezování produkce ropy Rusku podle něho přinesla další příjmy ve výši 110 miliard USD (téměř 2,5 bilionu Kč). Vyšší ceny ropy však pomohou také Spojeným státům, které se dohody neúčastní. Těžba v USA letěla nahoru, země předstihla Rusko a Saúdskou Arábii a stala se světovou jedničkou. Letos se americká produkce zřejmě ještě zvýší.

Ruský prezident Vladimir Putin plánuje navštívit letos Saúdskou Arábii, aby projednal další posílení spolupráce.

Začátkem prosince se OPEC se svými spojenci opět domluvila na snížení dodávek ropy na trh, a to o 1,2 milionu barelů denně (b. d.) z říjnové úrovně. Dohoda vstoupila v platnost začátkem ledna. Samotný OPEC by měl podle ní snížit těžbu o 800 000 b. d. a jeho spojenci, mezi které patří například Rusko, o dalších 400 000 b. d.

Na dohodě se podílí také Ázerbájdžán, jeden z největších bývalých sovětských producentů ropy. Jak nedávno uvedl jeho prezident Ilham Alijev, pokud bude platnost dohody prodloužena ze stávajících šesti měsíců na celý rok, ceny by se měly udržet v rozmezí 60 až 70 USD za barel.

