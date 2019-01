Ilustrační FOTO - Pixabay

KSČM proti lichvářským půjčkám

Zejména proti lichvářským půjčkám míří předloha komunistických poslanců, kterou představil novinářům místopředseda ÚV KSČM a předseda sněmovního mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič. Její ambicí je, aby se zpřísnění lichvy promítlo do našeho právního řádu.

»A aby se odstranil jeden ze základních problémů, proč se lidé dostávají do tíživých sociálních situací, které se musí následně řešit úpravou exekucí a insolvencí,« zdůraznil Grospič. Návrh KSČM především míří na novelu zákona o spotřebitelském úvěru, ale upravuje i příslušné dikce v trestním zákonu a v občanském zákoníku.

Poslanci KSČM navrhují, aby RPSN nesměla překročit desetinásobek reposazby stanovené Českou národní bankou. Jinak by se jednalo o lichvu, která by znamenala hrozbu až dvouletého vězení nebo peněžitého trestu. Dvoutýdenní reposazba nyní činí 1,75 procenta. Předloha KSČM navíc mění nynější právní úpravu lichvy celkově. Komunistická novela např. nově uvádí, že v souvislosti s neplatností lichvářské smlouvy musí každá z jejích stran vrátit věc, kterou obdržela, zejména vyplacené peníze i s úroky.

Návrh poslanců KSČM se podle Grospiče snaží »upravit a zpřesnit dikci lichvy, která již v našem právním řádu existuje. A to v rovině úpravy občanského zákoníku a v rovině trestního zákona«. Komunisté vycházejí z toho, že lichva je dlouhodobý problém, řada politických stran a hnutí včetně KSČM má návrhy na její řešení ve svých programových tezích. Ostatně komunističtí poslanci se o to pokoušeli už v minulých volebních obdobích. »Cítíme, že nelze jednostranně přistupovat k řešení insolvencí, oddlužení, exekucí, ale že je potřeba také řešit primární otázku smluv, které jsou mnohdy uzavírány ve velké tísni, nevýhodně, v neprospěch spotřebitele. A splňují tedy dikci lichvy,« zdůraznil před novináři Grospič.

Současná právní úprava je jen formální

Dodal, že poslanci KSČM současně vycházejí z toho, že současná právní úprava lichvy v našem právním řádu je velmi formální a prakticky ponechává na soudech, aby posoudily, co je lichvou, co se rozumí dobrými mravy, a také ochranou spotřebitele a nepřiměřeným plněním. Praxe soudů navíc zdaleka není jednotná.

Komunisté si od změn slibují větší ochranu spotřebitele a snazší rozhodování soudů. Nebudou se však bránit diskusím o znění novely, případně úpravám, které mohou přijít z jiných politických subjektů, či poznatkům, které se mohou sejít ve Sněmovně z odborných kruhů.

Ostatně ve Sněmovně leží obdobný návrh z pera poslanců SPD. Smyslem úpravy SPD je podle předkladatelů »postihnout vyslovené excesy« a snížit riziko pádu lidí do dluhové pasti. Předloha by podle nich zjednodušila postihování lichvářských úvěrů. Návrh hnutí předpokládá, že lichvářská by byla smlouva o půjče s RPSN vyšší, než činí dvojnásobek zákonného úroku z prodlení aktuálního v době jejího uzavření. V současnosti by to bylo 19,5 procenta.

V minulosti snahy o stanovení hranice roční procentní sazby nákladů úvěrů, nad níž by se jednalo o lichvu, neuspěly. V minulém volebním období však zákonodárci přijali předlohu, která u spotřebitelských úvěrů posílila postavení spotřebitelů a zvýšila odpovědnost věřitelů za poskytnutí úvěru.

KSČM opět navrhuje automatickou valorizaci plateb státu

Pojistné za státní pojištěnce by se mělo počítat ze čtvrtiny průměrné mzdy. V novele o pojistném na veřejné zdravotní pojištění to navrhuje skupina poslanců KSČM vedená místopředsedkyní sněmovního sociálního výboru Hanou Aulickou Jírovcovou. »Vyměřovacím základem pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, je 25 % průměrné mzdy vždy za druhé čtvrtletí předchozího kalendářního roku,« řekla k navrhované změně Aulická.

Místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová.

Nynější stav, kdy se výše plateb upravuje nařízením vlády s účinností vždy k 1. lednu následujícího roku, podle autorů novely dlouhodobě vnáší do systému veřejného zdravotního pojištění zásadní prvek nestability. Změny vyměřovacího základu podle nich podléhají aktuálním tlakům, stavu i rozložení politických sil. »Zároveň dochází k paradoxní situaci, kdy je sice výše vyměřovacího základu pro státní pojištěnce stanovena zákonem, ale pro její aktuální výši je třeba sledovat nařízení vlády – tedy text nižší právní síly,« dodala Aulická. Předloha je tak podle ní především systémovou změnou, která má vytvořit automatický výpočet a platbu zdravotního pojištění za státní pojištěnce, a narovnat tak současnou praxi.

Aulická zároveň připomněla, že nejde o první pokus komunistů tento stav napravit. »KSČM se snaží o takto výrazné navýšení plateb za státní pojištěnce přinejmenším druhé volební období. Situaci, kdy je za státní pojištěnce do zdravotního pojištění přispíváno jednou třetinou, a v reálu tito pojištěnci čerpají dvakrát i třikrát více, vnímáme jako nespravedlivou a snažíme se naším návrhem tento stav alespoň trochu napravit,« vysvětlila poslankyně.

Zabránit dalšímu rozevírání nůžek

Komunisté v odůvodnění návrhu připomínají, že současný model byl nastaven v roce 2009 s ohledem na probíhající ekonomickou a bankovní krizi a byl koncipován tak, že je v zásadě oproštěn od ekonomického vývoje a rozhodnutí o výši vyměřovacího základu pro státní pojištěnce je ponecháno výlučně na vůli zákonodárce či vlády. »S plnou silou se tak dopady takového nastavení ukázaly především v letech 2010–2013, kdy nedošlo k jeho zvýšení a systém veřejného zdravotního pojištění byl vyčerpán prakticky z veškerých rezerv, které byly v předchozím období vytvořeny,« uvádí se v důvodové zprávě. Přestože se na léta 2018-2020 podařilo dohodnout každoroční navýšení pojistného, považují komunisté tento přístup nadále za nesystémový a navrhovaná změna by měla podle nich nedostatky současné právní úpravy napravit. »Zároveň se tímto způsobem pevně stanovuje princip, který by měl zabránit nekontrolovatelnému a v zásadě jen těžko zákonným způsobem ovlivnitelnému rozevírání nůžek mezi odvody státu a ostatních skupin pojištěnců,« tvrdí autoři novely.

Vyměřovacím základem pro odvod pojistného na zdravotní pojištění je polovina příjmů z podnikání či výdělečné činnosti po odpočtu výdajů. Minimální základ byl pro letošek stanoven na 14 989 Kč. U živnostníků minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění činí 2024 Kč. Pro lidi bez zdanitelných příjmů je to 1647 korun. Za státní pojištěnce bylo z rozpočtu hrazeno 969 korun měsíčně.

