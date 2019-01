Soud potvrdil osvobození Bibiové

Pákistánský nejvyšší soud potvrdil osvobození křesťanky Asii Bibiové, která byla v roce 2010 odsouzena k trestu smrti za údajnou urážku islámského proroka Mohameda.

Asia Bibiová. FOTO - Haló noviny

Učinil tak odmítnutím petice, v níž radikální islamisté požadovali, aby žena byla popravena. Asia Bibiová byla zatčena v roce 2009 po hádce s muslimskými ženami, které následně tvrdily, že urazila proroka. O rok později ji soud uznal vinnou a vzhledem k tomu, že v Pákistánu se urážka islámu trestá smrtí, ji poslal na popraviště. Verdikt ale loni v říjnu zvrátil nejvyšší soud, který dospěl k závěru, že žalobci nebyli schopni dokázat, že souzená matka čtyř dětí porušila zákon. Sama Bibiová odmítla, že by proroka urazila. Od svého propuštění z vězení se skrývala na neznámém místě. Značné protesty, které její osvobození v zemi vyvolalo, se úřadům podařilo zmírnit poté, co slíbily, že Bibiové nedovolí do potvrzení soudem odcestovat do zahraničí.

Případ vyvolal velké emoce v Pákistánu i v zahraničí. Rozsudek v celém světě pobouřil křesťany, zatímco v Pákistánu muslimští fanatici trvají na popravě a útočí na ty, kdo se Bibiové zastávají. Tak byli v roce 2011 zavražděni pákistánský ministr pro menšiny a guvernér provincie Paňdžáb. Islamistická strana Tehríke Labajk (TLP) dokonce žádala smrt předsedy nejvyššího soudu a dalších dvou soudců, kteří trest smrti zvrátili. Úřadující šéf strany Šafík Amíní soud před vynesením verdiktu znovu varoval před výrokem ve prospěch Bibiové.

