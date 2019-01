Ilustrační FOTO - Pixabay

Maláčová chce Ukrajince zvýhodnit před Čechy

Hospodářská komora odmítá navrhované stanovení mezd pro pracovníky z Ukrajiny. Podle návrhu by si měli vydělat buď alespoň medián své profese, nebo 1,2násobek zaručené mzdy.

Podle prezidenta komory Vladimíra Dlouhého návrh předložili ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a Českomoravské konfederace odborových svazů. Tento záměr odporuje principu rovných podmínek a ukrajinské síly zvýhodňuje, uvedla komora.

Návrh Maláčové na rozšíření programu pro přijímání pracovníků z Ukrajiny, podle něhož by mělo Česko ročně získat místo 19 600 nově 40 000 ukrajinských sil, obsahuje i stanovení mzdy ve dvou variantách. Podle první by zaměstnanci v režimu Ukrajina měli dostat aspoň medián pro svou profesi. Podle druhé varianty by to letos mělo být podle profese minimálně 16 020 až 32 040 korun, tedy 1,2násobek zaručené mzdy. Ukrajinští zaměstnanci by tak měli víc než čeští, uvedla komora.

»Požadovali jsme zavedení vládou regulovaného režimu na zrychlené zaměstnávání pracovních sil z Ukrajiny, abychom pomohli zaměstnavatelům řešit akutní nedostatek pracovníků. S úmyslem mzdově zvýhodňovat tyto pracovníky před českými zaměstnanci ale nesouhlasíme. Na pracovištích by měli mít zaměstnanci rovné podmínky bez ohledu na to, odkud pocházejí,« uvedl Dlouhý.

Podle komory má stavební a provozní elektrikář zaručený příjem v 5. platové třídě 19 850 korun, ukrajinský pracovník by měl podle návrhu nárok na nejméně 23 820 korun. U mediánu by rozdíl mezi českým a ukrajinským zaměstnancem činil 7634 korun.

Prý půjdou jinam…

Podle ministryně obě varianty představují »v absolutních číslech« stejně. »My víme, že naši lidé v daných profesích už tyto částky vydělávají, protože máme málo pracovní síly. Nechceme, aby dovezení lidé našim lidem konkurovali levnou prací, ale ani aby vydělávali lépe,« řekla ČTK Maláčová. Dodala, že pokud by byly mzdy příliš nízké, cizinci by si místo Česka mohli zvolit práci v zemích s vyšším výdělkem.

»Nejsme nadšeni tím, že se do republiky láká levná pracovní síla z Ukrajiny,« řekl Haló novinám poslanec Stanislav Grospič (KSČM), předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska. »Jako odbory si myslíme, že by nemělo docházet ke mzdovému dumpingu. Zahraniční zaměstnanci, pokud konají stejnou práci jako čeští zaměstnanci, měli by dostávat stejnou odměnu. Ale neměli by být proti českým zaměstnancům nadhodnoceni. Problémem ukrajinských pracovníků je, že jsou zaměstnáváni přes agentury a různé zprostředkovatele, kteří si z výsledků jejich práce ukrajují svůj díl. Úlohou našich odborů je především bojovat o to, aby se výrazně zvedly mzdy našich zaměstnanců,« připomněl Grospič.

ČMKOS je pro

Největší odborová centrála se mzdovým kritériem naopak souhlasí. Upřednostnila by medián v dané profesi. »Je to reakce na situaci zahraničních zaměstnanců, kteří u nás mají nízké mzdy. Dochází k jejich zneužívání. Pokud zaměstnavatelé potřebují síly, proč cizincům nabízejí tak nízkou cenu práce, která nedosahuje českých výdělků?« řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Poukázal na inzeráty na volná místa s velmi nízkou mzdou, na která se čeští pracovníci nepřihlásí. Nabídnou se pak cizincům, kteří práci vezmou. Podle Středuly se odboráři s dalšími zaměstnavateli na kritériu shodli, proti je komora.

V roce 2017 podle odborných odhadů mělo v Česku zaměstnání 472 400 cizinců, z nich přes 80 000 Ukrajinců. Statistický úřad uvedl, že z početných skupin zahraničních pracovníků lidé z Ukrajiny vydělávají v ČR nejméně. Mají sice různorodé vzdělání, u nás ho ale neuplatňují. Muži pracují hlavně v průmyslu a stavebnictví, ženy v obchodě, zdravotnictví a pohostinství.

