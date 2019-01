Ilustrační FOTO - Haló noviny

VRT z Praha do Drážďan povede přes Ústí

Připravovaná vysokorychlostní trať (VRT) mezi Prahou a Drážďany by měla vést přes Ústí nad Labem. Tvůrci studie trati odmítli původní variantu trasy mimo krajské město.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) to oznámila v tiskové zprávě. Podle odhadů by vlaky na trati měly převážet desítky tisíc pasažérů denně.

»Komplexní vyhodnocení první etapy (studie proveditelnosti) jednoznačně doporučilo změnu trasy nové trati RS4 mezi Prahou a Drážďany tak, aby bylo přímým zapojením trati obslouženo krajské město Ústí nad Labem, kde má vzniknout nové centrální osobní nádraží společné pro vlaky ze všech směrů,« uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Ústí informaci o tom, že vysokorychlostní trať povede přes jeho území, podle primátora Petra Nedvědického (ANO) vítá. »Bude to pro nás nyní znamenat hodně práce při přípravě územního plánu,« řekl. »Město bude Praze vzdáleno 25 minut, to znamená, že umožníme velkou mobilitu pracujících,« uvedl primátor. Podle něj by díky levnějšímu bydlení mohli v Ústí žít lidé pracující v Praze.

Vysokorychlostní trať by měla podle hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka (KSČM) přes Ústí nad Labem vést. »Bylo by dobré, aby trať neobcházela stotisícové město a aby se projekt vůbec realizoval. Protože se může stát, že čím déle to budeme odkládat, že přestaneme být zajímaví a trať povede úplně jinudy než přes Českou republiku,« řekl hejtman.

S původní variantou mimo Ústí nad Labem počítaly například Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje nebo územní plány obcí. Podle státní organizace se takzvaná východní trasa jeví jako výhodnější i podle provedených inženýrsko-geologických průzkumů.

Dosavadní výsledky studie podle SŽDC rovněž ukázaly, že na méně vytížených částech trati bude výhodné pustit na trať vedle osobní dopravy i nákladní vlaky. Jde například o úsek přeshraničního tunelu pod Krušnými horami, dále takzvaný litoměřický tunel nebo železniční odbočku do Mostu.

Součástí plánované tratě je 26 kilometrů dlouhý tunel přes Krušné hory, jeho technické parametry nyní řeší SŽDC společně s Deutsche Bahn. Správa železnic si od vysokorychlostní tratě slibuje zkrácení cesty z Prahy do Drážďan na jednu hodinu. Doba cesty mezi hlavním městem a Ústím nad Labem by se pak měla zkrátit o více než polovinu na 30 minut.

Stavba vysokorychlostní trati Praha-Drážďany vyjde podle současných odhadů na zhruba pět miliard eur (129 miliard korun). Výstavba má podle dosavadních plánů začít kolem roku 2030.

(ici)