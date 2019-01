Ilustrační FOTO - Pixabay

Pozornost dětí podstatně ovlivňuje pitný režim

Zdá se vám vaše dítě nepozorné a pomalé? Nebo naopak zbrklé a vznětlivé? A kolik toho za den vypije? Pokud si myslíte, že tyto otázky spolu nesouvisí, vězte, že opak je pravdou. Klinické studie prokázaly vliv hydratace na kognitivní schopnosti dětí, jejich soustředění a pozornost. Dostatek vhodných tekutin (zejména čisté pramenité nebo minerální vody) podporuje poznávací funkce dětí, ale také dobrou náladu i pocit štěstí, zatímco nedostatek vody nebo příjem nevhodných tekutin (limonád a dalších sladkých nápojů) je podstatně zhoršuje. Tuto skutečnost je třeba brát v potaz i u dětí s ADHD, tedy trpících syndromem poruchy pozornosti.

I tak obyčejná a běžná věc, jako je pitný režim může mít zásadní vliv na chování a prospěch dětí. Nejdůležitější je dostatečnost a pravidelnost. A také načasování.

Dehydratace = horší prospěch

Děti nechodí do školy dostatečně napité, hydratované, jak ukázaly klinické studie. Například ve Francii bylo testováno 500 dětí při příchodu do školy, 62 % procent z nich nebylo dostatečně hydratovaných. A tyto děti měly při testech, které absolvovaly v poledne, výrazně horší výsledky, pokud jde o zapamatování a vybavení si zapamatované informace. Také děti, které se před testem nenapily, měly horší paměť než děti, které vypily 25 minut před testem 300 ml vody.

Napitý = šťastný

Klinické studie sledovaly vliv pitného režimu i na pocity a náladu dětí. Testování proběhlo 45 minut po vypití průměrně 400 ml vody – děti, které vypily vodu, se považovaly za šťastnější a také jejich vizuální pozornost a výsledky vizuálního vyhledávání byly lepší.

Již mírná 1% dehydratace zhoršuje kognitivní schopnosti dětí. Existuje více způsobů, jak napomoci u dětí soustředění a zlepšení paměti – k těm nejjednodušším a přitom velice efektivním patří právě správný pitný režim.

»V případě menších dětí je zásadní, aby jejich pitný režim sledovali rodiče. Děti obecně netrpí pocitem žízně tak intenzivně jako dospělí, přitom negativní efekt i mírné dehydratace je u nich velmi výrazný. Pokud dítě píše testy nebo ho čeká zkoušení, dostatečný příjem vody v tento den je pro něj ještě důležitější než v ostatních dnech. To by měli rodiče vědět. Navíc by měli dětem zdůraznit, že je velmi vhodné vypít o přestávce před testem alespoň 200 ml, lépe 250 ml tekutin, díky kterým se budou cítit lépe a budou mít lepší i výsledky písemek,« doporučuje Pavel Suchánek, výzkumný pracovník IKEM a spolupracovník AquaLife Institutu.

Vliv na děti s ADHD

Zajímavé jsou také výsledky studií sledujících děti s diagnózou ADHD, pro které je typický deficit pozornosti a rychlé, impulzivní i zbrklé reakce, kvůli nimž dělají často chyby.

»Děti s diagnózou ADHD nemají pít energetické nápoje a musí dodržovat pitný režim, nejlépe zvýšením příjmu přírodní pramenité a minerální vody. Studie potvrdily, že tak se jejich projevy ADHD výrazně zeslabí a děti se pak dokážou daleko lépe soustředit na své povinnosti a úkoly,« upřesňuje spolupracovník AquaLife Institutu RNDr. Suchánek a dodává: »děti s diagnózou ADHD jsou zároveň jednou ze skupin nejčastěji postiženou dehydratací. Pokud se u takových dětí zkombinuje vliv energetických nápojů s vysokým obsahem kofeinu, které způsobují nejen excitaci, ale i dehydrataci, a zároveň nedostatečná konzumace vody, dochází k velmi rychlému nástupu bolestí hlavy, nesoustředění a dalších projevů ADHD.«

Pravidelnost v pití

Pro dobrý start dne je vhodné pohlídat, aby dítě ráno před odchodem do školy vypilo alespoň hrnek ideálně neslazeného čaje, či ředěného džusu. Samozřejmostí jsou dnes lahve na pití s sebou ve škole. Není ale vhodné, aby si dítě mohlo nápoj koupit v nápojovém automatu. Většinou raději místo minerálky zvolí některou ze sladkých limonád. Stejně tak by dítě mělo pít u oběda. Ve školních jídelnách ale mnohdy děti dostávají ovocné čaje, které hromadně odmítají. Proto je vhodný dohled a případně větší lahev, která by stačila na oběd a případně i odpoledne.

Naopak není úplně vhodné dohánět pitný režim na noc. Některé děti, když je rodiče upozorní, že málo pijí, dopijí svou lahev alespoň večer. Jenže to je pak v noci nutí vstávat a chodit na záchod. Přerušovaný spánek ale dětem nikterak neprospívá.

Víc než voda

Vedle pravidelnosti je u pitného režimu vhodné také vybírat a hlísat to, co děti pijí. Jednou z vhodných variant je pití minerální vody, které dětem, ale i dospělým vedle životodárné tekutiny dodá i cenné minerální látky a soli. Navíc jsou tyto látky v minerálkách v rozpustné formě, z níž jsou snadno dostupné. »Přírodní vody obsahují směs rozpuštěných iontů a jejich sloučenin. Jako minerální se označuje taková voda, která má z hlediska výživy blahodárné fyziologické účinky dané obsahem minerálních látek, stopových prvků nebo jiných součástí. Některé minerální vody jsou bohaté na jeden prvek (například hořčík, jód, vápník nebo draslík), jiné obsahují směs minerálních látek,« říká Pavel Kohout, primář interního oddělení v Thomayerově nemocnici v Praze a dodává: »minerální vody dosahují různého stupně mineralizace, od půl až po desítky gramů rozpuštěných iontů na jeden litr. Kromě vody tak doplňují větší či menší množství minerálních látek, které tělo využije podle svých potřeb a klinického stavu.«

Vstřebávání minerálních látek

Schopnost organizmu vstřebávat minerální látky závisí na mnoha faktorech, obecně na formě, ve které jsou do těla podávány, na stravě, ze které jsou vstřebávány, na rychlosti peristaltiky, na ostatních minerálních i dalších látkách, které jsou přítomny ve střevě. U některých minerálních látek hraje roli také hladina vitaminů nebo hormonů, případně množství minerálních látek obsažených v těle. Schopnost vstřebávání závisí rovněž na velikosti částic minerálních látek, na jejich rozpustnosti a schopnosti se rozložit. »Minerální látky se lépe vstřebávají z potravy a potravinových doplňků v tekuté nebo koloidní formě, z pevné stravy a pevných potravinových doplňků se vstřebávají hůře. Vstřebávání zhoršuje přítomnost vlákniny, bílkovin nebo tuků ve stravě. Rostlinná strava obsahuje poměrně velké množství minerálních látek, ale jejich vstřebávání je často blokováno fytáty nebo taninem,« vysvětluje Pavel Kohout. Schopnost vstřebat určitou látku ze stravy se nazývá bioavailabilita (biodostupnost).

Minerální látky se z těla vylučují především močí, ale také stolicí a potem. K větším ztrátám dochází při excesivním pocení, při průjmech a při zvracení. Proto je vhodné tyto látky pravidelně doplňovat a to hlavně při zátěži, nebo nemoci.

Důležité minerály

Draslík – hlavní nitrobuněčný kationt, z 98 % v nitrobuněčných tekutinách. Spolu s vápníkem je zodpovědný za správnou funkci svalů včetně srdečního. Jak nízká, tak vysoká hladina draslíku může způsobit poruchu funkce svalů nebo srdce. Do buňky je aktivně pumpován výměnou za sodík, spolu s glukózou, podílí se tedy i na metabolizmu sacharidů. K udržení správné hladiny draslíku je nutný také hořčík. Voda k pití by měla obsahovat přiměřené množství draslíku k doplnění ztrát. Pro běžnou konzumaci není z hlediska bezpečnosti vhodný vysoký obsah draslíku, v indikovaných případech se doplňuje spíše léky nebo potravinovými doplňky.

Hořčík – druhý nejdůležitější nitrobuněčný kationt. Podílí se především na metabolických reakcích jako součást enzymů, dále na funkci svalů včetně srdečního, správné mineralizaci kostí a zubů. Nejsou známy příznaky předávkování hořčíkem, naopak při jeho nedostatku dochází k únavě, svalové slabosti až křečím, poruchám srdečního rytmu. Přítomnost hořčíku ve vodě k pití je vzhledem k jeho účinkům a nemožnosti předávkování žádoucí.

Vápník – v největší míře zastoupen v kostech a zubech, kde zodpovídá za jejich pevnost. Hladina vápníku v těle je velmi důležitá, protože se stará o přestup živin přes buněčné membrány, šíření nervového a svalového vzruchu, krevní srážlivost, hojení ran, trávení živin, metabolizmus základních živin a další funkce. Kosti slouží jako zásobárna vápníku, ze které ho organizmus odebírá při snížení jeho hladiny v krvi, což může vést k poškození kostí (osteoporóze). Obsah vápníku ve vodě k pití je žádoucí, především jako doplněk příjmu potravou. Pro nejlepší vstřebání je nutné, aby byl vápník ze solí dostupný a aby byl ve správném poměru s fosfátovými solemi. Předávkování vápníku v důsledku konzumace běžné vody nepřichází v úvahu.

Sodík – hlavní kationt (kladný iont) v mimobuněčném prostoru a nejvíce zastoupený kov v lidském těle. Jeho hlavní funkcí je udržení vodního hospodářství v organizmu, respektive tekutiny v mimobuněčném prostoru. Vzhledem k vysokému zastoupení kuchyňské soli (NaCl) v naší potravě nemáme v současné době s nedostatečným příjmem sodíku problém. Ten může nastat pouze v případě excesivního pocení při vysokých teplotách okolního prostředí, při horečce, při pracovním nebo sportovním výkonu, zvláště pokud tekutiny hradíme vodou bez obsahu minerálních látek. Voda k pití by měla obsahovat nízké množství sodíku, protože ve stravě je kuchyňská sůl obsažena v dostatečném, až přebytečném množství. Při sportovním výkonu nebo při vysokých teplotách okolního prostředí je nutné čistou vodu nahradit vodou více mineralizovanou, případně speciálními iontovými roztoky. Pacienti, kteří užívají léky na snížení krevního tlaku (diuretika), by měli v letních měsících zvýšit příjem soli nebo snížit dávku těchto léků.

Chloridy – hlavní anionty (záporné ionty) mimobuněčného prostoru v lidském těle. Vyskytují se především ve formě chloridu sodného (NaCl), a společně se sodíkem se tak podílí na udržování stavu mimobuněčných tekutin a vodním hospodářství. Podílí se také na udržení acidobazické rovnováhy a slouží k tvorbě kyseliny chlorovodíkové v žaludku (HCl), která podporuje trávení bílkovin a chrání organizmus před bakteriemi i dalšími mikroby konzumovanými s potravou. Bílé krvinky tvoří ve svých granulích kyselinu chlornou, kterou používají k likvidaci nežádoucích bakterií.

Vyvážený přírodní koktejl

Pokud se rozhodnete doplňovat tělu prospěšné minerální látky v přírodní a vyvážené formě, sáhněte po přírodní středně mineralizované vodě. Jednou z nich je i Mattoni. »Výhoda minerální vody Mattoni spočívá v tom, že obsahuje minerální látky ve vyváženém poměru a zároveň v dobře dostupné formě, které lidské tělo dokáže snadno vstřebat a využít. Mattoni je tak vhodným doplňkem příjmu minerálních látek ve stravě,« dodává primář. Mattoni je vhodná pro každodenní konzumaci v rámci pitného režimu dospělých i dětí, bez rizika zatížení organizmu minerálními látkami. Hodí se k jakémukoli jídlu stejně jako na žízeň – kdykoli, kdekoli, komukoli.

Helena KOČOVÁ