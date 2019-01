Ilustrační FOTO - Pixabay

Předsedkyní komise pro spravedlivé důchody Nerudová

Nová důchodová komise by se měla zaměřit na řešení problému nižších penzí žen a dřívější důchody pro pracovníky ve fyzicky náročných profesích. Dál by se mohla věnovat i otázce příjmů důchodového systému. Tým se má poprvé sejít 22. února.

»Bude velmi důležité, aby komise pracovala konsenzuálním způsobem. Všech 43 subjektů, které jsme oslovili, jmenovalo svého zástupce,« uvedla na tiskové konferenci k představení komise pro spravedlivé důchody ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Své zástupce v komisi mají sněmovní a senátní stranické kluby, odbory, zaměstnavatelé, akademici i neziskové organizace. Za KSČM je v ní Jiří Dolejš.

V čele nové komise stojí rektorka brněnské Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Podle ní musí důchodová soustava reagovat na stárnutí. »Systém nevede k rovnosti, ta je základním předpokladem trvalé udržitelnosti,« řekla Nerudová.

K vytvoření odborného týmu pro reformu se v programovém prohlášení zavázaly obě vlády premiéra Andreje Babiše (ANO). Nová komise měla podle vládního programu připravit řešení se »standardem plošného zabezpečení na principu solidarity« a posílením zásluhovosti i s motivací ke spoření na stáří.

Na tématech o nižších penzích žen a dřívějších důchodech pro náročné profese se shodly koaliční strany ANO a ČSSD. Podle odborníků a některých politiků tyto dvě záležitosti ale reformu nepředstavují a kabinet by se měl zaměřit hlavně na příjmy systému a poměr důchodu ke mzdě. Podle Maláčové je spíš nutné »postupnými kroky měnit nespravedlnosti v důchodovém systému«.

Komise by se měla scházet každý měsíc. Deset dní před zasedáním by měla dostat podklady k vybranému tématu. Ministerstvo práce týmu předloží vždy několik scénářů. O nich budou členové diskutovat a z nich budou vybírat. Výsledek by pak mělo projednat vedení vládní koalice, popsala ministryně. Podle ní by o nižších penzích žen komise měla diskutovat v březnu na svém druhém jednání, dostane k nim pět scénářů řešení. Podle legislativního plánu vlády má ministerstvo práce důchodovou novelu mít hotovou v červnu.

Důchodová komise fungovala už za minulého volebního období za Sobotkovy vlády ČSSD, ANO a lidovců. Jejím hlavním úkolem bylo navrhnout zrušení takzvaného druhého pilíře, který prosadil pravicový kabinet. Reformu tehdejší tým nenavrhl. Vytvořil ale seznam otázek, na které by politici měli dát odpověď a o nichž by měli rozhodnout. Jedna z nich se týkala zajištění příjmů do důchodového systému.

Podle závěrečné zprávy bývalé důchodové komise, kterou také tvořili zástupci stran, experti, odboráři i lidé z různých organizací, není model týmu s tolika členy při hledání podoby důchodové reformy příliš úspěšný. Tehdejší komise doporučovala, že by se měl najít účinnější způsob práce na reformních krocích, který by rychleji vedl k dohodě a k promítnutí změn do systému penzí.

Minulý tým vedl profesor Martin Potůček, který v minulosti stál v čele sociální komise ČSSD. Je i v nynější komisi pro spravedlivé důchody za jedno z akademických pracovišť. Dalším z členů je znovu také profesor Jaroslav Vostatek z Vysoké školy finanční a správní. Z jeho návrhu důchodové reformy vycházelo hnutí ANO. Do nového týmu nastoupil rovněž místopředseda odborové konfederace Vít Samek či demograf Tomáš Kučera. I oni zasedali v Potůčkově komisi.

(zku)