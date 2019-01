Co nás čeká

Máme před sebou rok další práce. Přestože se podařilo dosáhnout mnoha úspěchů, ať už se jedná o zvýšení minimální mzdy, zvýšení důchodů, prosazení placení prvních tří dnů nemocenské, zvýšení platů ve školství a zdravotnictví, musíme řešit i další problémy, které nás dnes a denně potkávají. Věřím, že se s pomocí občanů podaří mnohé překlenout. Placení prvních tří dnů nemoci, kdy lidé chodili do práce, aby nepřišli o své peníze, je rozhodně velkým úspěchem. Je třeba si uvědomit, že jednotlivé body našeho programu jsou postupně plněny. Přesto však mám za to, že problémů, které čekají na vyřešení, je před námi ještě poměrně hodně. Rozhodně však nesedíme s rukama v klíně. Podařilo se nám zajistit finance na opravy či výstavbu bytů, které zvláště na obcích a městech chybějí.

Čekají nás také volby do Evropského parlamentu. I zde je vytvořen program, který zajistí prospěšnost pro stát i občany. Mladí lidé, kteří byli zvoleni do čela kandidátky, mají velkou chuť pracovat, aby se Evropský parlament stal prospěšnou institucí a podporoval všechny členské státy stejnou měrou a nebyl pouze zkostnatělou mašinérií. Podařilo se nám také prosadit v Poslanecké sněmovně ČR zdanění církevních »náhrad« a určitě uděláme vše pro to, abychom ve své práci pokračovali stejně úspěšně. Je třeba se vypořádat často s neoprávněnými exekucemi, kůrovcovou kalamitou a také řešením situace kolem nedostatku vody a jejím postupným zdražováním. Nerostné bohatství patří bezesporu nám všem a není možné, aby z něj profitovaly ve většině případů zahraniční subjekty.

Změny k lepšímu mohou nastat pouze s pomocí vás, občanů. Věřme tedy, že se nám podaří získat vaši podporu pro náš program, stejně tak jako podporu pro naše kandidáty do Evropského parlamentu.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně KSČM a předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru