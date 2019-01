Na levné jízdenky se našlo, ale...

Ne, nemohu tomu věřit. Jistě jsem slyšel špatně. Asi stárnu… To by tak erudovaný maturant přímo z Anglie, dnes poslanec, nikdy nemohl vyslovit! Nemohl, trvám na tom! O jaký výrok jde? No přece o jeho reakci na rozdělení peněz. Každý přece ví, že je třeba jezdit rychle, protože »čas jsou peníze«. »Time is money«. Ale na to prý peníze nejsou, nejde přidat. A místo toho se našly prostředky na slevy jízdného. Přitom větší prioritou jsou podle Ferjenčíka silnice, a nikoli »slevy na dopravu«, tedy pro studenty a důchodce.

Chápu, že pana poslance Ferjenčíka slevy na železnici apod. moc nezajímají, má na zvýšené jízdné, pokud by chtěl jet vlakem - anebo si může zvolit jiný dopravní prostředek. Důchodce a studenty to ovšem zajímá. Zvláště ty, kteří nemohou studovat na prestižní britské škole, protože na to nemají. Koruna ke korunce, tak žije řada studentů, koruna ke koruně, tak žije většina důchodců. Neumírají hlady, jako tomu bylo ve třicátých letech, ale nemohou si »vyskakovat«, protože přidaná tisícovka nepokryla ani letošní zdražování. Ani to se pana poslance netýká. A že by pro tisíce důchodců více peněz do silnic (ačkoli i ty by se jistě hodily) znamenalo víc než levná jízdenka vlakem, si dovoluji pochybovat. Zvláště, když do vesnic už jezdívá čím dále tím méně spojů a do Listopadu vybudovaná infrastruktura už často přestala existovat, tudíž se musí jezdit do blízkých měst - a přesun autem přece jen »jde do peněz«.

Petr KOJZAR