Ukrajina živým štítem Petříčka

Chtěl jsem o tomto tématu psát trochu později, ale návštěva našeho ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka na Ukrajině mě přinutila na toto téma uvést pár poznámek. Ministr Petříček a ministr zahraničních věcí Ukrajiny Pavlo Klimkin se v Kyjevě dohodli na zřízení česko-ukrajinského fóra. Klimkin také prohlásil, že by s prezidentem Milošem Zemanem, který veřejně kritizuje západní sankce a připojení Krymu k Rusku označil za hotovou věc, rád diskutoval »na základě faktů a mezinárodního práva«.

Chtějí fakta, tak si jich pár uveďme. Devět milionů Ukrajinců odjíždí každoročně za přivýdělkem do zahraničí, jen u nás je přibližně dva a půl tisíce firem, které touží po levné pracovní síle z Ukrajiny. Vyjíždějí především do Evropy, Ruska, ale také například do Turecka. Ukrajinští občané využívají turistický bezvízový styk s EU jako příležitost vyjet za přivýdělkem. Čtyřicet procent z nich se nevrací a zůstává v Evropě nelegálně. Šedesát procent ukrajinských občanů žije pod hranicí bídy. Ukrajina je nejzkorumpovanější zemí v Evropě. Také je první v Evropě v počtu nemocných tuberkulózou. Podle oficiálních čísel je na Ukrajině 1,5 milionu drogově závislých. Podle novinářů pět až 10 milionů. Ukrajina je na prvním místě v Evropě v úmrtnosti rodiček a kojenců. Je na prvním místě v Evropě v růstu cen potravin. Má také nejnižší mzdy v Evropě. Každá čtvrtá prostitutka v Evropě je Ukrajinka. Sociální systém kolabuje. Zato 17 tisíc ukrajinských úředníku za posledních pět let výrazně zbohatlo a z většiny těchto úředníků se stali dokonce milionáři. Přitom státní dluh Ukrajiny vzrostl za čtyři roky na čtyřnásobek – z 584 miliard na 1,122 bilionu. Počet obyvatel Ukrajiny se z 51,5 milionu v roce 1991 snížil na dnes pouze odhadovaných 30 milionů, podle oficiálních zdrojů 42 milionů. To ani nebudu rozebírat lidská práva a svobodu slova, které platí jen pro ty, co vyjadřují souhlas se současnou vládou. Tahle zubožená země je živým štítem americké politiky proti Ruské federaci. Ti, co jsou proti, musí mlčet, nebo se stanou objektem krutých represí ze strany vládních institucí.

Občané z LLR a DNR mají války plné zuby, přejí si konec, ale nikdy neustoupí v tom, že by uznali legitimitu současné vlády. V tom je jejich obrovská statečnost. Evropa, ale i ministr Petříček si neuvědomují, že tito lidé bojují také za Evropu, tedy i za nás - Českou republiku. A není to zadarmo, mnoho jich obětovalo to nejcennější, a tím je život. Máme v tomto ohledu už teď u nich dluh. Nikdy nezapomeňme, že i ministr Petříček nese svou vlastní odpovědnost.

Roman BLAŠKO