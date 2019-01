Ilustrační FOTO - Pixabay

Dvacet let eura

Jednotná evropská měna euro je prý nástrojem prosperity a sociální politiky pro všechny občany Evropské unie. Na nedávném slavnostním zasedání Evropského parlamentu (EP) ve Štrasburku to u příležitosti 20. výročí od zavedení eura řekl předseda evropského zákonodárného sboru Antonio Tajani.

Nikoli cíl, ale nástroj

»Euro nemůže být cílem samo o sobě, je to nástroj prosperity a sociální politiky pro všechny občany,« řekl Tajani. Zároveň varoval, že integrace je nyní na půli cesty, což může mít ničivé následky v případě hospodářské krize. Proto je podle něj nutné dokončit bankovní unii, jednotný kapitálový trh či fiskální a hospodářskou unii.

Prezident Evropské centrální banky (ECB) Mario Draghi euro ocenil jako integrační a stabilizační prvek jednotného trhu. Euro podle něj vytvořilo dvě desítky let cenové stability, a to i v zemích, kde to dříve nebylo samozřejmě. Posílilo také důvěru v hodnotu úspor, což vede k prosperitě a tvorbě pracovních míst.

Nedostatečná koordinace rozpočtových politik

Předseda Evropské komise (EK) Jean-Claude Juncker poznamenal, že úspěch eura je svázán s nezávislostí centrální banky. »Museli jsme o její samostatnost bojovat,« řekl. Juncker upozornil i na slabou stránku eurozóny, za kterou považuje její správu včetně nedostatečné koordinace rozpočtových politik členských zemí.

Evropská unie začala euro v bezhotovostním platebním styku používat od 1. ledna 1999, o tři roky později mohli pak lidé poprvé zaplatit v eurech i hotově. Jednotnou měnu dosud zavedlo 19 členských zemí EU. Na základě monetárních dohod ji přijaly i nečlenské země Andorra, Monako, San Marino a Vatikán, jednostranně pak euro používá Černá Hora se sousedním samozvaným (pseudostátem) Kosovem. Česká republika se euro podle ČTK přijmout zavázala, žádný přesný termín, kdy tak učiní, ale dosud neurčila. Ohledně jeho přijetí totiž u nás zatím stále nepanuje jednota, přetrvávají přitom nesolidární obavy zejména kvůli potenciálnímu doplácení na ekonomicky slabší členy měnové unie (jako třeba v posledních letech Řecko).

A ohlasy našich médií? Některá píší o 20 letech zanikání, jiná o překonání krize, realistické komentáře vypočítávají, že výhody pro jednotlivé země se různí…

Europoslankyně GUE/NGL a lídr kandidátky KSČM – Česká levice společně! Kateřina Konečná komentovala výročí eura takto: Za svou existenci již jednotná měna euro dokázala, že ve skutečnosti nebyla vytvořena pro zájmy občanů, ale primárně pro hájení zájmu korporací a bank. Chování Evropské centrální banky v době ekonomické krize navíc ukázalo, že se eurozóna neštítí ignorovat výsledky voleb, jelikož euro stojí za nimi.

(rom)