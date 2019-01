Ku-Klux-Klan u sousedů

Německé úřady prohledaly v osmi spolkových zemích budovy při zátahu proti členům místního Ku Klux Klanu. Policisté při raziích zajistili více než 100 zbraní, sdělily nedávno ve Stuttgartu podle agentury DPA státní zastupitelství a kriminální úřad spolkové země Bádensko-Württembersko.

V centru vyšetřování je 17 obviněných ve věku od 17 do 59 let. Podle obvinění vytvořili zločineckou organizaci pod názvem National Socialist Knights of the Ku Klux Klan Deutschland (Národně-socialističtí rytíři německého Ku Klux Klanu).

Ilustrační foto - wikimedia commons

Jako Ku Klux Klan se označují tajné a militantní organizace prosazující především rasovou segregaci. Původ mají, jak známo, v jižních státech USA.

»Členy spojuje (krajně) pravicové smýšlení, které se projevuje mj. glorifikací nacionálního socialismu,« uvedli němečtí vyšetřovatelé. Části těchto skupin plánovaly své vyzbrojení a pohrávaly si s myšlenkami na násilí. Dohromady se to týkalo 40 obviněných z celého Německa.

Prohledáno bylo 12 bytů. Úřady podle ČTK nesdělily, zda byl někdo zadržen nebo zatčen, ale je jasné, že extremisté budou napříště daleko víc pod drobnohledem vyšetřovatelů ultrapravicové scény u našich sousedů.

Vyšetřovatelé přišli podezřelým na stopu při vyhodnocení záznamů konverzace z jednoho mobilního telefonu. Přístroj byl zabaven v souvislosti s vyšetřováním použití symbolů kontroverzních protiústavních organizací.

