Vladimír Remek opět ve Vesmíru

První a jediný československý kosmonaut Vladimír Remek byl ve Vesmíru. A s ním početné publikum, které přijalo pozvání Nadačního fondu Historie dobrodružství do legendárního ostravského kina Vesmír. Stalo se v podvečer v úterý 29. ledna. Beseda s improvizovaným televizním studiem na jevišti byla současně natáčena pro pořad televize Prima Zoom.

Vladimír Remek na sebe prozradil, že už jako kluk zatoužil letět do kosmu. Pak toho bylo dost a dost, co k naplnění klukovské touhy musel zvládnout. K tomu podotknul, že »i štěstí je třeba mít, neboť to sedá na připravené«.

Neméně zajímavé bylo vylíčení vlastní přípravy na kosmický let v roce 1978. Remek přiblížil činnost kosmonauta a své pocity při startu, vlastním letu, pobytu na mezinárodní kosmické stanici Mir. Za svou kosmonautickou maturitu považuje úspěšně zvládnutý složitý manévr při spojení kosmické lodi s mezinárodní kosmickou stanicí. Když byl dán prostor na dotazy, les rukou letěl nahoru.

Ostravské publikum přijalo návštěvu Vladimíra Remka a jeho zasvěcenou popularizaci kosmonautiky velice příznivě. Svědčí o tom i dlouhý had zájmu o jeho podpis do knihy či na fotografii.

Ladislav LUDVÍK

FOTO – autor