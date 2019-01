Ilustrační FOTO - Pixabay

Všechny svátky by měly být volnými svátky

Velkoobchody by měly být podle návrhu poslanců ANO a ODS otevřeny i o svátcích. Jejich novela se ve Sněmovně přiblížila k závěrečnému schvalování. V něm bude čelit požadavku KSČM na zamítnutí. Podle Leo Luzara (KSČM) by navržená změna zákona umožnila maloobchodům zákaz prodeje obejít.

Komunisté současně s lidovci navrhují rozšířit počet svátků, o nichž by měly zůstat velké obchody nad 200 metrů čtverečních zavřené. A to o všech svátcích, nejen státních, ale i ostatních, jako je třeba Velký pátek nebo 1. květen. Zavřeno by tak bylo celkem 13 dní.

Autoři projednávaného návrhu na vynětí velkoobchodu z regulace prodejní doby argumentují mj. tím, že uzavření velkoobchodů ohrožuje zásobování obchodů, které můžou mít o stanovených svátcích otevřeno. Poukazují například na stravovací provozy, které potřebují z velkoobchodů denně především čerstvé nebo rychle se kazící potraviny. Vládní nařízení definuje velkoobchod jako činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho dalšího prodeje k další podnikatelské činnosti.

Za zachování omezení prodejní doby se vyslovil Jiří Bláha (ANO), který podniká v pekařství a cukrářství. Dostal se kvůli tomu do slovního střetu se stranickým kolegou Milanem Brázdilem. Bláha argumentoval třeba tím, že zástupci malých obchodů nemají čas jít o svátcích nakupovat do velkoobchodu, protože se musí starat o chod svých provozoven. Brázdil kontroval, že je mnoho profesí, které by rády zůstaly o svátcích doma, ale nemůžou.

Do rozpravy se nakonec vložil předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek, připomněl, že zákon v minulosti prosadila většina hlasů ČSSD, KSČM a KDU-ČSL, nyní jsou poměry ve Sněmovně jiné a většina může mít jiný názor.

Luzar trefil hřebík na hlavičku

Leo Luzar varoval, že vynětí velkoobchodu by umožnilo i maloobchodům, aby zákonu o regulaci prodejní doby unikly. Podle něj by to šlo zařídit tak, že by si našly domluveného podnikatele, kterému by dodávaly zboží, a argumentovaly by tím, že spadají také do velkoobchodu. »Z úsměvů předkladatelů je mi jasné, že jsem trefil hřebíček na hlavičku,« poznamenal.

Předkladatelé podle něj zapomínají, že velkoobchod není určený pro prodej konečnému spotřebiteli. »Považuji předložený návrh jako snahu tento zákon vykostit, obejít a umožnit těm, co jsou nad 200 metrů, volný prodej bez jakýchkoli omezení, protože neexistuje přesná definice velkoobchodu. V praktické realizaci by pak původní zákon, který měl umožnit lidem pracujícím ve službách mít svátky volné, byl zbytečný,« zdůraznil Luzar. Navrhl, aby se všechny svátky, které máme, staly svátky volnými.

Místopředseda ÚV KSČM, předseda sněmovního mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič (KSČM), poukázal na to, že v řadě zemí EU i jinde ve světě je běžné větší omezení prodejní doby nejen o svátcích, ale třeba i v neděli, a nijak to neohrožuje prosperitu těchto zemí a životní úroveň jejich občanů. »Berou to za samozřejmost, protože pokud oni mají třeba z jiných profesí právo čerpat volno ve dny určené jako pracovní volno nebo svátek, tak proč by jej také neměli mít zaměstnanci obchodu, především supermarketů, ale i zmíněného velkoobchodu. Problém spočívá v tom, a ty námitky tady často zaznívají, že jsou samozřejmě jiné profese a jiná povolání, která vyžadují nepřetržitý provoz a musí být vykonávány i v dobách, kdy ostatní čerpají jim zákonem stanovené volno,« zdůraznil Grospič, který hovořil i jako předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska.

Místopředseda ÚV KSČM, předseda sněmovního mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič.

Grospič: Navrhuji zamítnutí

Platný zákon má podle Grospiče místo v právním řádu ČR, klidně by mohl být rozšířen na ostatní svátky, a alespoň v omezené podobě by se mohl vztahovat i na neděle. »Ale v této fázi prosím o to, abychom se nepřikláněli k předložené novele. Výrazně zhorší sociální postavení zaměstnanců. Proto navrhuji zamítnutí návrhu zákona,« prohlásil Grospič s tím, že KSČM předlohu rozhodně nepodpoří.

Připomeňme, že loni v lednu poslanci zamítli návrh ODS na zrušení celého zákona o prodejní době. Návrh na zrušení zákona je ve Sněmovně i nyní, tentokrát z pera TOP 09. Předseda klubu Miroslav Kalousek podal i pozměňovací návrh k projednávané předloze, který celý zákon ruší.

Obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních musí mít podle platného zákona zavřeno na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince. Na Štědrý den smějí mít otevřeno do 12.00 hodin. Zákaz se nevztahuje na lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích nebo nádražích nebo na prodejny v nemocnicích. Zákaz se naproti tomu týká i bazarů, zastaváren a výkupen odpadu.

(ku, jad)