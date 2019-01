Ministr dopravy Dan Ťok. FOTO - Haló noviny

Spor o dostavbu D11 odblokován

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se dohodli se společností Eurovia CS na vytvoření dodatku ke smlouvě na stavbu úseku dálnice D11, který by měl zohlednit současný stav staveniště.

Dodatek by měl být uzavřen do 15. února, obě strany sporu by pak měly své odstoupení od smlouvy vzít zpět. Firma žádá navýšení ceny za stavbu o zhruba 200 milionů korun, vysoutěžená cena byla 2,6 miliardy korun.

Konsorcium společností Eurovia, Metrostav a Swietelsky v úterý oznámilo podmínečné odstoupení od smlouvy na stavbu úseku z Hradce Králové do Smiřic, podle firem jim ŘSD řádně nepředalo staveniště. ŘSD na to reagovalo vypovězením smlouvy.

»Dohodli jsme se na řešení, jakým uděláme dodatek ke smlouvě, který by měl vyřešit, jak to že je staveniště předáváno později a také to, že kvůli archeologického výzkumu není zcela podle původní specifikace smlouvy. Budeme se bavit i o valorizaci,« prohlásil Ťok.

Stavební firmy v úterý uvedly, že kvůli zdržení vypršela jejich cenová nabídka, a budou tak žádat víc peněz. Ředitel Eurovie Martin Borovka po jednání řekl, že firma náklady navíc vyčíslila na zhruba 200 milionů korun, přičemž do částky zahrnula náklady na uvedení území do potřebného stavu a zvýšené ceny vstupů stavebních prací.

Stavební společnost podle Ťoka také slíbila, že stavba bude hotová v původně dohodnutém termínu. Ministr dopravy ovšem zároveň požádal firmu o ještě dřívější termín, to by mělo být předmětem jednání o dodatku. Dokončení úseku bylo v minulosti stanoveno na rok 2022.

(ng)