Opravdu je třeba být pro vše, co přichází z EU?

Vládní předloha prohlubující práva mladistvých do 18 let věku v trestním řízení, která vychází z evropské směrnice, odolala návrhu KSČM na zamítnutí už v prvním sněmovním kole.

Mladiství podezřelí nebo obvinění v trestním řízení by měli získat podle návrhu právo mimo jiné na informace o řízení nebo na to, aby mohli být i po dosažení plnoletosti ve vazbě odděleně od dospělých. Za mladistvého by byli považováni i lidé, u nichž není zcela jisté, že už měli 18. narozeniny.

Místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost a stínový ministr vnitra KSČM Zdeněk Ondráček, který zamítnutí požadoval, pokládá současný zákon o soudnictví ve věcech mládeže za dobrý, vylepšovat se podle něj nemusí. »Nemíním se podvolovat kdejakému nesmyslu, který přichází z Evropské unie,« řekl před tím, než navrhl zamítnutí předlohy už v úvodním kole. Předseda ústavně právního výboru Marek Benda (ODS) uvedl, že byť se mu to stává výjimečně, musí s Ondráčkem souhlasit. »Soudnictví ve věcech mládeže funguje velmi dobře a jsme velmi vepředu před řadou zemí Evropské unie,« poznamenal. »Chápu, že se jedná o implementační normu, před kterou je potřeba shrbit se a zase přijmout něco, co nám Evropská unie vnucuje na základě směrnice Rady Evropy, směrnice Evropského parlamentu, ale já si dovolím říci, že ne všechno, co z EP a Rady Evropy přichází, je dobré pro české právo… Zákon o soudnických věcech mládeže je dobrý… A proč stále dokola vylepšovat něco, co už dobré je?« položil řečnickou otázku Ondráček.

Místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost a stínový ministr vnitra KSČM Zdeněk Ondráček.

Novela dále předpokládá, že mladistvý bude muset mít obhájce nikoliv pouze do dovršení 18 let, ale až do 21 let věku, jestliže trestní řízení začalo předtím, než dosáhl plnoletosti, a jestliže to bude s přihlédnutím k okolnostem případu vhodné. Podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (ANO) by se jednalo asi o 250 případů ročně, náklady státu by činily kolem čtyř milionů korun.

Předloha také rozšiřuje okruh informací, které je v trestním řízení potřeba poskytnout mladistvému, jeho zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi. Důvodem pro širší informování je větší míra zranitelnosti u mladistvých než u dospělých. Směrnice také nařizuje, aby policie při výslechu mladistvého dávala přednost audiovizuálnímu záznamu před pouhým záznamem zvukovým.

