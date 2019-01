Upozorní na vědecké úspěchy žen

Blíží se Mezinárodní den žen a dívek ve vědě stanovený OSN na 11. února. Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR se již tradičně k tomuto dni připojí, a to prostřednictvím kampaně na sociálních sítích. Letos připomene vědkyně, které zazářily v loňském roce.

Každý den od 4. do 11. února budou představeny ženy a dívky, které v loňském roce přispěly k rozvoji české i světové vědy. »Takový koncentrovaný pohled ukáže, že ženy ve vědě nehrají žádné druhé housle. V roce 2018 měly na kontě množství důležitých a pro společnost hodně užitečných poznatků,« říká Marcela Linková, vedoucí NKC – gender a věda. Součástí kampaně bude i výzva určená vědkyním, vědcům, výzkumným institucím, vysokým školám, studujícím i široké veřejnosti, aby se zapojili a přispěli jmény známých i méně známých badatelek, jejichž vědecké výsledky a objevy se do světel reflektorů mediálního zájmu v roce 2018 třeba ani nedostaly. Od 4. do 11. února mohou na facebookové stránce NKC – gender a věda sdílet jméno vědkyně s krátkým popisem jejího úspěchu. Hashtagy kampaně - #Zenyvevede #WomenInScience.

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě byl vyhlášen Valným shromážděním OSN na sklonku roku 2015. Má připomenout zásadní úlohu žen a dívek ve vědě a podpořit jejich zapojení do výzkumu.

(za)