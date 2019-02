Kdy a kde ohnout hřbet

Zatímco ministr zahraničí navštívil Ukrajinu, kde v předklonu velebil fašistickou administrativu, já navštívil Rusko, kde jsem se poklonil památce obětí blokády města Leningrad (dnes znovu Petrohrad). Oba jsme ohnuli hřbet, ale každý za jiným účelem.

Když dva dělají totéž, nemusí to být to vždy to samé. Zatímco já jsem jel do Ruska, kde jsem se zúčastnil připomenutí si dne prolomení blokády města Leningrad, kde jsem se při té příležitosti hluboce uklonil obětem, ale i dosud přeživším, tak v té samé době odjel ministr zahraničí Petříček na Ukrajinu, aby se klaněl svému ministerskému kolegovi, a to ještě s vysloveným přáním, aby mohl svůj hřbet ohnout i před prezidentem, a dokonale tak velebit současný ukrajinský režim.

Zásadní rozdíl je v tom, že já se poklonil památce obětí německé fašistické zvůle, kvůli které v letech 1941-1944 během 900 dní trvající blokády města Leningradu - Města-hrdiny, zemřelo cca milion lidí (vojáků, žen, dětí a starců), ministr zahraničí Petříček způsobem sobě vlastním v podstatě oslavoval současný fašistický režim a kydal špínu na vše, co je ruské nebo má s Ruskem cokoli společného.

Pan ministr dělá na Ukrajině ostudu ČR a chová se jako kašpar. Nebo snad neví, co se v současnosti na Ukrajině děje? Máme to vnímat tak, že souhlasí s oslavami Stepana Bandery a se zákony, které ukrajinský parlament v poslední době přijal? Proč pózuje pro ukrajinská, ale zřejmě i česká média v ukrajinskou armádou obklíčeném městě Mariupol? Ví o tom, že toto město je již čtvrtým rokem obklíčeno ukrajinskou armádou a dochází k systematické převýchově obyvatel, aby byli více ukrajinští? Ví o tom, že ukrajinská armáda v tomto městě v roce 2014 zabila desítky příslušníků policie a několik civilistů? Ví o tom, že na podzim roku 2015 musely být v tomto městě zrušeny volby, protože se prokázala snaha o jejich zfalšování? Podle mě neví nic!!! Jestli pan ministr chce poznat situaci na východě Ukrajiny, nemůže navštívit pouze jednu stranu konfliktu, ale musí mít tu odvahu a jet i dále na východ, a to až do Doněcku a Luhansku. Jenže na to asi nemá pan ministr odvahu, protože to by mu jeho ukrajinští přátelé vyčetli a on má přeci jasno, kdo je v tomto vnitrostátním konfliktu agresor a kdo oběť.

Jeho smůla je, že já to vím také. Já v nedávné době navštívil jak město Mariupol, tak Doněck a hovořil jsem s lidmi. To jsou jediné oběti, a to na obou stranách pomyslné linie konfliktu. Agresorem je ukrajinský fašismus a jeho sluhové na Ukrajině i mimo ni. Svým ohnutým hřbetem před fašounama mě pan ministr Petříček utvrdil, že je ostudou vlády ČR a naší zahraniční politiky.

Zdeněk ONDRÁČEK, poslanec (KSČM)