Co bylo ukradeno, musí být navráceno

Je velmi módní mluvit o tom, co prý bylo ukradeno, hlavně církvím a šlechtě. Vše, ba i více, musí být navráceno, aby se napravily křivdy. Pohleďme však na to z jiné stránky. Co bylo ukradeno nám?

Byly ukradeny životní jistoty, právo na práci, klidné stáří bez obav z chudoby a exekucí. Ukradeny byly prosperující podniky, zemědělská družstva a společně budovaná rekreační zařízení po celé naší vlasti.

Byla nám ukradena i společná budoucnost s bratry Slováky. Nyní se kradou i naše dějiny. Prý nejsme Slované, ale kříženci různých národů, které procházely středem Evropy. Měli bychom zapřít naše kořeny sahající na východ. Neměli bychom prý sounáležet s ostatními slovanskými národy, hlavně ne s Rusy, s kterými nás spojuje společný boj proti utlačování, především ze strany německy mluvících zemí. Je tu i snaha ukradnout nám naši řeč neustálým používáním různých anglických názvů i tam, kde bychom mohli použít český výraz.

Kdo nám navrátí bohatou kulturní minulost, když jsou lidé prostřednictvím televizí zaplavováni angloamerickým brakem, druhé třetí i možná i horší kvalitativní úrovně? Globalizace krade osobní i kulturní identitu. Je nejvyšší čas bojovat za návrat uvědomělého vlastenectví, hrdosti na kulturní a hmotné statky, které nám tu nechali naši předci, za právo žít ve vlastní zemi podle našich tradic.

Ptám se, bude nutné znovu křísit naši vlast novým českým obrozeneckým hnutím, abychom se vrátili ke kořenům naší podstaty? Kdo nám navrátí, co bylo za posledních třicet let ukradeno?

Věra ŽIŽKOVÁ, předsedkyně Královéhradeckého KV KSČM