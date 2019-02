Nedají a nedají pokoj…

»Kauza soudci« se pomalu chýlí ke konci. Soudce Baxa namísto vítězství v záři reflektorů odchází ze scény s podezřením, že je lhář. Přitom tak toužil po ústavněprávním chalátu. Prezident ho v době, kdy byla místa ústavních soudců volná, však nenavrhl. Je pravděpodobné, že právě proto nyní vystoupil. Ale kdyby se třeba Zemana podařilo odvolat, pak nový prezident by si jistě na zásluhy pana Baxy vzpomněl. Ne, nechci nikoho denunciovat. Pan Baxa jistě zastával svůj úřad po celou dobu svého patnáctiletého působení, tedy předsedy Nejvyššího správního soudu, dobře, zasloužil by si proto ještě nějakou tu funkci. Vždyť vyjít s důchodem se ne každému podaří.

Ani Piráti se svým pokusem o impeachment (vidíte, jak by bylo třeba chránit český jazyk!), tedy o ústavní žalobu podanou na voleného funkcionáře, který se dopustil závažného deliktu a je za to potrestán zbavením funkce, v tomto případě Miloše Zemana, neuspěli. Protože podvýbor Sněmovny, který se kauzou zabýval a měl konstatovat, že nezávislost soudnictví byla ohrožena, se na takovém rozhodnutí neshodl a naopak potvrdil, že soudy u nás jsou nezávislé a že vlastně ona nafouknutá kauza jejich neodvislost neohrozila.

Na tento výrok zřejmě reagovali senátní liberálové z »Klubu 21« a do šesti týdnů prý připraví ústavní žalobu na prezidenta, která zřejmě sleduje stejný cíl jako výše zmíněné příklady.

Chápu, že nenávist »kavárny«, jež je zastoupena i v Senátu, je veliká. Prezidentské volby nevyhrál jejich kůň, a to ani za rok poté není přece možné zkousnout. Pravda a láska, odkaz »velikého Václava«, byly tak zpochybněny a tím vlastně i svoboda a demokracie. Znovu jsem si připomněl, jestliže nevyhraje někdo z tohoto tábora, že je to, alespoň podle jejich tvrzení, s demokracií na štíru a zavání to komunismem.

»Hrad« ústy mluvčího Ovčáčka pokus senátorů odmítl. Prý, řekl, že jde jen o pokus zviditelnit se. Měl však dodat i to, že také takovým způsobem lze odvést soudce od kauz, které je třeba řešit, a namísto toho se budou muset zabývat senátorským pamfletem. Lze ovšem také dodat, že pánům a dámám senátorům z Liberálního klubu 21 jde o ústavní převrat a, nebojme se to vyslovit, o pokus chopit se neústavní cestou moci. Jejich postup jen dokazuje, že Senát je brzdou demokracie a že ti, kteří ho oprávněně kritizují, mají pravdu. Pojistka, kterou údajně měl na mysli Havel, se stala jen brzdou v jakžtakž fungujícím systému. Voliči se protismyslně připojili k výběru kandidátů pravice a volili ty, které více propagovala média, a dokonce faktorem, jenž rozvoj demokracie bude brzdit a pokoušet se likvidovat zbytky tzv. sociálního státu. Je třeba se z toho poučit.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice