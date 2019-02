»Průhledný« Facebook

Volby do Evropského parlamentu budou na Facebooku pod kontrolou. Společnost Marka Zuckerberga se na své síti chystá zprůhlednit politickou reklamu a zabránit tak ovlivňování voleb ze zahraničí šířením fake news. Všude se pochopitelně píše, že chce zabránit hlavně zásahům z Ruska.

Všechny politické strany i jednotliví kandidáti se budou muset na Facebooku zaregistrovat do celoevropské databáze, jinak na něm nebudou moci inzerovat. Tzn. že uživatelé uvidí všechny informace o reklamách včetně toho, kdo ji spustil, ale také, kdo ji zaplatil. Zároveň bude Facebook kontrolovat i politická uskupení, která realizují reklamy na určitá »hojně diskutovaná« a významná témata, která se týkají květnových voleb. Databáze už existuje, ale prozatím obsahovala informace pouze o britských politických stranách, a nyní se rozšíří na všech 27 států Evropské unie. Spuštěna by měla být ve druhé polovině března.

»Čelíme odhodlaným protivníkům, kteří se snaží útočit na mnoha frontách, a uvědomujeme si svou roli a zodpovědnost,« napsala na svém blogu manažerka Facebooku Anika Geiselová. Zároveň uvedla, že mají i další nástroje, které mají zabránit ovlivňování voleb. Loni už údajně fungovaly v USA i Británii. Jaké konkrétní nástroje nebo jaké konkrétní kroky bude Facebook provádět, to ale nikdo neví. Jak moc to bude efektivní, už poznamenal deník The New York Times, kde se píše, že »jakmile objednavatel reklamy získal povolení zadávat politická sdělení, mohl už políčko o plátci reklamy vyplnit libovolně«. Americkým i britským novinářům se podařilo reklamu objednat ve jménu někoho jiného. Takže zase tak moc efektivní se to nezdá. To budou krásně transparentní volby.

Martin KALOUS