Tlustá čára za minulostí? Až po vyrovnání pohledávek!

Je ostudou české politické reprezentace, že na oprávněné a uznané válečné odškodnění ze strany Německa rezignuje. Podle místopředsedy sněmovního výboru pro evropské záležitosti Jiřího Valenty, který v této věci interpeloval premiéra Andreje Babiše (ANO), jde o 3,5 bilionu korun v nynější měně.

Objem reparací byl po druhé světové válce vyčíslen na 306 miliard korun v tehdejší měně. Německo uhradilo 230 milionů korun, což Valenta označil za směšné. Babiš uznal, že »Česká republika se svých reparačních nároků vůči Německu nikdy formálně nevzdala, na čemž nic nemění ani právně nezávazná Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji z 21. ledna 1997,« uvedl premiér. Objektivní mezinárodně politické skutečnosti po druhé světové válce podle jeho slov zabránily realizaci plateb v rámci německých válečných reparací nad rámec plateb do té doby poskytnutých, a to mj. proto, že Československo a SRN spolu do roku 1973 neudržovaly diplomatické styky. »V průběhu 90. let se pak ČR a SRN na politické úrovni dohodly v právně nezávazné česko-německé deklaraci z roku 1997, že křivdy spáchané v minulosti na obou stranách náleží minulosti a že oba státy nebudou zatěžovat své do budoucna orientované vztahy politickými ani právními otázkami společné minulosti,« dodal Babiš. Ačkoli se tedy ČR svých reparačních nároků nevzdala, nechce tím zatěžovat česko-německé vztahy! »Z oprávněných nároků byla uhrazena pouhá čtyři procenta, což je skutečně tristním faktem nejen historicky, ale zároveň i vzkazem do budoucna, že vraždit, krást, ničit a loupit je vlastně v pořádku,« prohlásil Valenta.

Debata o Valentově písemné interpelaci na Babiše ohledně reparací z loňského září se na plénum dostala kvůli tomu, že poslanec s premiérovou odpovědí nesouhlasil. »Případné rozhodnutí vymáhat válečné reparace bychom nepovažovali za šťastné, protože by mohlo dojít k výraznému narušení klimatu vzájemné důvěry v Evropě,« uvedl v ní předseda vlády. Napsal také, že poválečné uspořádání Evropy má velkou hodnotu a nemělo by být zpochybňováno.

Valenta mj. poukázal na to, že problematiku řešil např. i Norimberský proces s válečnými zločinci. Žaloba konstatovala, že z Československa bylo deportováno do Německa 750 tisíc československých občanů na nucené práce k vojenským účelům. Po obsazení země 15. března 1939 se obvinění zmocnili velkých zásob surovin a potravin. Odvezli do Německa velké množství vozového parku včetně lokomotiv, vagónů, parníků a trolejbusů, vybavení laboratoří a uměleckých muzeí, knihy, obrazy, umělecké předměty, zařízení i nábytek. Ukradli zlatý fond a všechny československé valuty, včetně 23 tun zlata, které tehdy mělo nominální hodnotu 5,5 milionu liber šterlinků. Oloupili české banky a mnohé české průmyslové podniky. Vyloupili a přisvojili si český veřejný i soukromý majetek… Tak zní názor spojenců, kteří rozhodli o vykonání spravedlnosti vůči představitelům Německa, citoval poslanec z novinového příspěvku prof. Dr. Václava Pavlíčka, CSc.

Máte-li kuchařku, necháme si poradit

»Pokud, pane poslanče, máte nějakou kuchařku, jak bychom měli postupovat, experti z ministerstva zahraničí nebo spravedlnosti budou rádi, pokud nám poradíte,« reagoval Babiš. Valenta mu vzkázal, že až bude předsedou vlády, kuchařku mít bude. »To samé čekám teď od vás. Vy jste tam od toho, abyste tu kuchařku vytvořil a prosazoval v ní zájmy české společnosti,« reagoval.

Často registrovaný argumentační faul, že se ČR a Německo dohodly, že křivdy spáchané v minulosti na obou stranách náleží minulosti a nebudou zatěžovat své do budoucna orientované vztahy politickými ani právními otázkami společné minulosti, v sobě skrývá podle Valenty »mimořádně nebezpečnou relativizaci válečného utrpení a z poškozené strany Československa, jeho občanů, uměle vytváří jakéhosi spoluviníka války, a to je zcela nepřijatelné«. Korektní sousedské vztahy mezi ČR a Německem mohou nastat podle Valenty až po vyrovnání pohledávek. »Až potom může být udělána tlustá čára za temnou minulostí,« zdůraznil.

Tvrdí, že našim představitelům chybí vlastenecká odvaha a stálé odvolávání se na Česko-německou deklaraci z roku 1997 je již více než trapné. »Reparační nároky zakotvené v Pařížské reparační smlouvě, prosím pěkně, pane premiére, stále trvají,« prohlásil komunistický poslanec.

Valenta na závěr neuspěl s návrhem, aby Sněmovna s Babišovou odpovědí nesouhlasila, a premiér by tak musel vypracovat novou. Podporu získal jen od poloviny svého klubu a části poslanců SPD, celkem 17 ze 103 přítomných.

