Opozice se snaží zlomit armádu

Venezuelská opozice se tajně setkává s příslušníky venezuelské armády a bezpečnostních složek, které chce přesvědčit, aby přešly na její stranu. V zahraničních médiích to uvedl předseda parlamentu Juan Guaidó, který protivládní puč ve Venezuele vede.

Aby se změnil režim, je třeba připravit Nicoláse Madura o podporu armády, napsal Guaidó v článku pro list The New York Times. »Přechodné období bude vyžadovat podporu klíčových armádních kontingentů. Pořádáme tajné schůzky se členy ozbrojených sil a bezpečnostních složek,« dodal muž zaprodaný Washingtonu, který se prohlásil za prozatímního venezuelského prezidenta, neboť prezidenta Madura, jenž v lednu zahájil druhé prezidentské období, opozice neuznává. Armádu by prý ke spolupráci mohla přesvědčit amnestie, kterou vojákům i Madurovi Guaidó nabízí. Důležitou roli bude ale podle něj hrát i rostoucí nespokojenost v armádě, která se už prý v polovině ledna projevila vzpourou 27 příslušníků bezpečnostních složek. »Jsem si jist, že v jednu chvíli vyjádří ozbrojené síly absolutní nespokojenost a rozhodnou se přidat na stranu ústavy,« prohlásil Guaidó pro španělský deník El País.

Poslanci Evropského parlamentu se usnesli, že až »do vypsání svobodných a demokratických voleb uznávají Juana Guaidóa jako legitimního prezidenta Venezuely«. Členy EU a také instituce bloku europoslanci vyzvali ke stejnému kroku. Pro právně nezávaznou rezoluci hlasovalo 439 poslanců, 104 bylo proti a 88 se zdrželo.

