Ilustrační FOTO - Pixabay

Sníh zavál Saratov

Sněhovou apokalypsu podle ruských médií zažívá město Saratov, které leží asi 750 kilometrů jihovýchodně od Moskvy. Saratov zavál sníh. Hromadná doprava nefunguje už deset dní, vlaky uvázly v závějích, obyvatelé žádají vyhlásit výjimečný stav, napsal server Medusa.

Město, které má 850 000 obyvatel, zažilo v posledních dnech několik vánic a metelic, označovaných za nejsilnější za 30 let. Podle serveru je paralyzováno, tramvaje nejezdí, centrum denně blokují auta v dopravních zácpách nejvyššího stupně. Lidé mnohdy musí chodit do práce a zpět pěšky, často až 10 kilometrů. »Jestli můžete, berte do aut lidi, kteří stojí na zastávkách a odvezte je alespoň do civilizace,« vybízejí řidiče na sítích obyvatelé periferií. Od světa je prý odříznuto až sto obcí v okolí. Selhává odvoz odpadu, protože komunální vozy se u domů nedostanou až do dvora. Sníh z nábřežní promenády, jež patří k atrakcím města, přestali odklízet, takže výše sněhové nadílky přesáhla metr. V desetistupňových mrazech popraskalo potrubí a několik ulic v centru zalila voda. A pod vahou sněhu se prolomila střecha památkově chráněné budovy. S odstraňováním sněhu ze silnic vedoucích do odříznutých vesnic už třetí den pomáhá armádní technika. Ruská redakce BBC zveřejnila záběry ze zavátého města, jehož důmyslní obyvatelé vybavují sněžnými pluhy svá auta.

(čtk)