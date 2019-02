Církev dostala přes prsty!

Musím se přiznat, že jsem tomu příliš nevěřil. Po podzimních krajských a senátních volbách jsem - tak asi jako mnozí členové Komunistické strany Čech a Moravy – málem podlehl velké skepsi. Měl jsem obavy, že KSČM se pozvolna, ale jistě řítí do propasti. Nicméně jsem chápal coby velmi důležité, že po neúspěšných volbách získalo vedení strany důvěru, a pod tíhou porážky neodstoupilo. Unáhlenost nikdy nikam nevede. Vždyť téměř po 30 letech od roku 1989 se KSČM stala »jazýčkem na vahách« vlády České republiky.

Překvapeni musí být ti, co pravili, že se strana stane pouhým vládním komparzistou, jež se tímto účinkováním v Babišově kabinetu jen zdiskredituje. Nejenže se partaj stala přísným kritikem kroků koalice ANO a ČSSD, ale komunistům se podařilo něco, v co už mnozí z nás nedoufali: sněmovní protlačení zdanění církevních restitucí. Sněmovna minulý týden schválila, že finanční státní náhrady církvím za majetek nevydaný jim v tzv. restitucích, budou s největší pravděpodobností podléhat zdanění. Sněmovna schválila novelu poslanců KSČM, která to předpokládá. Pro předlohu zvedlo ruku 106 ze 172 přítomných poslanců. Kromě KSČM ji podpořili zástupci ANO, SPD a ČSSD. Proti hlasovalo 56 poslanců z ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Sice je pravděpodobné, že Senát novelu zamítne a Sněmovna tak bude hlasovat znovu. Nicméně je zde velká naděje, že dolní komora Senát přehlasuje, a prezident republiky Miloš Zeman už dal vědět, že ji podepíše. Komunisté jsou s výsledkem hlasování pochopitelně spokojeni. »Návrh zavádí rovnost subjektů, které jsou obmyšleny nějakým příjmem od státu. Novela souvisí s novelou daňového zákona, daňová sazba je jako pro každého jiného, tj. 19 procent,« zdůraznil před novináři předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Uveďme, že někdejší pravicová vláda Petra Nečase (ODS) tzv. církevní restituce vypočítala špatně a výrazně je nadhodnotila. Církev tak kromě majetku v hodnotě 75 miliard v průběhu 30 let dostane vyplaceno ještě 59 miliard korun, přičemž částka bude ještě navýšena o inflaci. Takže je namístě, aby tato nadsazená »hausnumera« byla alespoň spravedlivě zdaněna. KSČM konzistentně trvá na tom, že část toho, k čemu se stát zavázal, není restitucí, ale darem státu církvím. Nelze přece souhlasit s tím, že Nečasův kabinet klerikálům splnil to, co jim na očích viděl.

Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Je dost možné, že novela skončí u Ústavního soudu, jak již pohrozila pravicová opozice. Občané přesto jistě vidí, že KSČM coby strana tolerující současnou vládu, jde přímo za svým sociálně spravedlivým programem. Věřím, že i v dalších týdnech a měsících lidem dokážeme, že jsme v České republice jedinou levicovou stranou, již stojí za to (znovu) volit.

Radek NEJEZCHLEB, předseda OV KSČM Jindřichův Hradec