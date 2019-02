Ilustrační FOTO - Pixabay

Genderová mluva

Hannover se rozhodl v úřední komunikaci používat pouze genderově vyvážené výrazy. Nařízením, které se odrazí třeba v tiskových zprávách, ve formulářích, v dopisech nebo e-mailech, se musí řídit 11 000 zaměstnanců hlavního města Dolního Saska.

»Městská správa se ve svých dopisech a publikacích obrací na všechny lidi. Na ženy a muže a ty, kteří se sami nepopisují jako žena, nebo muž. Ještě více než dosud by se do budoucna měly používat výrazy zahrnující všechna pohlaví,« uvádí na svém webu město s více než půlmilionem obyvatel. Změna povede např. k tomu, že místo slova učitel se bude používat výraz vyučující, místo slova volič výraz volící. Podobné úpravy čekají i další používaná slova. Kde nebude jednoduchá změna možná, budou úředníci využívat hvězdičku. Takto: referent*ka. Město věří, že krok přispěje k odstranění oslovení, která by někteří mohli vnímat jako diskriminační. »Rozmanitost je naše síla - využití této základní myšlenky v našem správním jazyce je důležitý signál a další krok k oslovení všech lidí bez ohledu na jejich pohlaví,« je přesvědčen primátor Stefan Schostok.

Hannover při vysvětlování opatření odkazuje i na legislativní změnu. Parlament loni na konci roku totiž rozhodl, že do rodného listu bude nově možné zapisovat jedno ze tří pohlaví - mužské, ženské, či různé (divers). Dříve bylo ve spolkové republice možné pro zápis do rodného listu vybírat mezi mužským a ženským pohlavím, případně uvést »bez údajů«. Ústavní soud ale v říjnu 2017 dospěl k závěru, že tato pravidla porušují osobnostní práva i protidiskriminační nařízení a dal zákonodárcům čas k nápravě právě do konce loňského roku. Podle soudců musí existovat možnost »pozitivního zápisu pohlaví« také pro lidi, jejichž tělo má mužské i ženské prvky. Ve více než osmdesátimilionovém Německu jich je podle odhadů 160 000.

(čtk)