Konvalinková na křtu: Volila jsem mezi dvěma muži!

Spisovatelka Kateřina Maruchničová je začínající autorkou, která debutovala na jaře roku 2018 knihou pro děti Klíčenka a kouzelný les. V bistru Jan Paukert na Rohanském nábřeží v Praze pokřtila svůj druhý titul, erotický román do kabelky Mezi dvěma.

»Kniha Mezi dvěma je především o romantice. Mladé dívce Nikole, která svůj život prožívá v ústraní. Během velmi krátké doby pozná svého osudového muže a o jiné dva přijde. Nikole se splní její velké sny a zároveň také ženské touhy. Kniha je určena ženám, co milují romantiku, lásku a napínavý děj. U knihy Mezi dvěma čtenáři jistě ukápne nejedna slza. Jde o velmi emotivní a dechberoucí příběh,« řekla o své první knize pro ženy Maruchničová. »K napsání knihy mě motivovala touha vytvořit zajímavý, hezký příběh, který by v mnoha ohledech mohl čtenářům přinést do života něco hezkého a v jistých situacích také útěchu. Dále pak má láska k psaní,« dodává.

Román Mezi dvěma pokřtily herečka Naďa Konvalinková, spisovatelka a scenáristka Markéta Harasimová a modelka Lucie Bryndová. Ještě před samotným aktem křtu došlo na představení ukázek z nové knihy. Naďa Konvalinková přečetla dojemnou pasáž, v níž hlavní hrdinka Nikola otevírá dopis zesnulého dědečka, Markéta Harasimová úryvek, který zrcadlí hrdinčin vztah k rodině a Lucie Bryndová přiblížila moment, kdy Nikola potkává osudovou lásku.

Moderátorka křtu, herečka Radka Stupková kladla kmotrám všetečné dotazy – na přetřes přišla třeba otázka, zda se někdy ocitly mezi dvěma muži. »Ale jo, ocitla jsem se mezi dvěma muži. Ale to rozhodnutí bylo celkem jasné,« prohlásila po krátkém zaváhání Naďa Konvalinková.

Radku Stupkovou pak zajímalo, co kmotru a zároveň nakladatelku Markétu Harsaimovou přimělo román vydat. »Chci v nakladatelství MaHa vydávat díla, která se mnou souzní,« odpověděla Harasimová. »Sama píšu spíš krimi, ale romantika šmrncnutá pikantnostmi, to mě oslovilo na první dobrou.«

No a Lucie Bryndová na otázku, zda se někdy cítí jako knižní hrdinka Nikola, kterou autorka stvořila podle ní, přiznala, že se v ní opravdu vidí.

A pak už se mohlo přistoupit ke křtu. »Milá knížko, já ti přeji, aby díky tobě začalo co nejvíc mladých lidí číst. A ať si u tebe užijí spoustu romantiky,« pronesla nad přípitkem Naďa Konvalinková. Markéta Harasimová knize přála toto: »Přeji ti, abys byla šťastná, kupovaná a půjčovaná knížka. A hlavně, aby ses brzy dočkala další sestřičky.«

