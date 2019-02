Ilustrační FOTO - Haló noviny

Takovou hádku Sněmovna nepamatuje!

Návrh na zrušení soudního přezkumu správních rozhodnutí o vyhoštění cizinců z ČR způsobil ve Sněmovně nebývalou roztržku. Chvílemi byla diskuse o vládní cizinecké novele skutečně na ostří nože. Rozpoutalo ji vystoupení Lubomíra Volného (SPD), které dokonce provázelo bouchání do lavic.

Cizinecká novela by mj. dala vládě právo stanovit kvóty pro ekonomické migranty a zavedla by povinné integrační kurzy pro zahraniční pracovníky. Sporný pozměňovací návrh o zrušení soudního přezkumu rozhodnutí o vyhoštění podpořil už dřív bezpečnostní výbor navzdory upozornění ministerstva vnitra, že je protiústavní.

»Já mám pocit, že jste prolomil něco, co se v této Sněmovně za 30 let novodobých dějin nestalo. Abyste pokřikoval na demokraticky zvoleného poslance Pojď ven! Pojď ven! asi tím způsobem, že si to tam vyřídíme... Já jsem zvyklý úplně na všechno, ničeho se nebojím. Ani vás ne, věřte mi,« reagoval na Volného Birke.

»Pojďme pokračovat v načítání pozměňovacích návrhů. Od toho je totiž druhé čtení,« snažil se přesvědčit kolegy místopředseda bezpečnostního výboru Sněmovny Zdeněk Ondráček (KSČM).

Místopředseda bezpečnostního výboru Sněmovny Zdeněk Ondráček.

Vystoupení Volného někteří poslanci těžce nesli, a nemlčeli. Napadal totiž nejen Piráta Františka Kopřivu, ale i ministra Jana Hamáčka. »Lidé jako vy se snaží legalizovat to nejodpornější v lidech, co v sobě mají – vraždění, zabíjení a snahu zastrašovat kohokoliv mohu kolem sebe! Je to hnus! Hnůj! A stydím se za vás,« nebral si servítky Petr Dolínek (ČSSD).

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) nečekaně zvýšil hlas, ohledně varování poslanců SPD před hrozbou kriminality a terorismu ze strany imigrantů řekl, že SPD straší lidi, a připomněl, že zatím jediným odsouzeným za terorismus v ČR byl senior Jaromír Balda, sympatizant hnutí Tomia Okamury. Baldu poslal soud nepravomocně do vězení za způsobení nehod dvou osobních vlaků. Chtěl u lidí vyvolat strach z muslimských migrantů.

»Vy jste vytvořili pana Baldu, protože jste ho vyděsili. Vyděsili jste ho reálnou možností, že tady bude spáchán teroristický útok,« reagoval Volný, přičemž část poslanců začala bouchat do lavic. Jan Birke na něj pokřikoval, aby »toho už nechal«... Následně se Volný a Birke už před mikrofonem přeli o používání výrazů z hospody čtvrté nebo nižší cenové skupiny. »Agresivní situaci jste vyvolal vy svým primitivismem,« prohlásil Volný.

Birkeho se zastali i kolegové z jiných stran. »Není možné, abyste tady vyhrožoval,« řekl Marek Výborný (KDU-ČSL). Podle Heleny Langšádlové (TOP 09) by se chováním poslance SPD měl zabývat mandátový a imunitní výbor Sněmovny.

Hnus! Některým jeblo!

Druhou polovinu diskuse řídil místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM). Jako matador se sice nenechal vyvést z míry, opakující se vystoupení Volného však nemohl s klidem přejít. Utnul ho s tím, že mu vypršel čas na faktickou poznámku.

Poslanci TOP 09 si poté vzali půlhodinovou přestávku na jednání klubu, věřili, že se situace zatím uklidní. Zážitky pak mnozí poslanci komentovali na sociálních sítích. »Ve Sněmovně asi některým jeblo – z SPD už agresivně vřískají jak fašouni v Reichstagu,« napsal Jiří Dolejš (KSČM). Lidovec Marian Jurečka uvedl, že by nevěřil, co je možné v dolní komoře slyšet. »Agrese a zhovadilost některých poslanců SPD je neuvěřitelná,« napsal. »Stalo se: Poslanec SPD na poslance ČSSD ‚Pojď ven!‘. Neskutečné. Ostudné. Nepřijatelné. Hnus,« uvedla Karla Šlechtová (ANO). Někteří poslanci mluví o možnosti podnětu mandátovému a imunitnímu výboru.

»Bezpečnostní složky musí mít možnost vyhostit cizince, kteří zde nemají co dělat,« hájil úpravu předseda výboru Radek Koten (SPD). Jan Bartošek (KDU-ČSL) však poukázal na to, že zákon v minulosti obsahoval stejné ustanovení, a Ústavní soud je zrušil. »Zatěžujete Ústavní soud svými nesmysly,« řekl. Podle Jaroslava Bžocha (ANO) je návratová politika prioritou, nelze však ohýbat Ústavu.

Oč vlastně jde?

Poslanci o cizinecké novele debatu nedokončili, jednací den předčasně skončil. Slovní přestřelky byly zejména mezi poslanci SPD a KDU-ČSL, kteří se vzájemně vinili z nepravd. Do debaty zasahovali i Piráti, které poslanci SPD rovněž kritizovali. »Odmítám poslouchat urážky pana Volného nás všech,« ukončila diskusi místopředsedkyně klubu ODS Jana Černochová, která si za frakci vyžádala dvouhodinou přestávku a jednací den tím uzavřela. Poslanci se opět sejdou přespříští týden v úterý.

(ku, jad)