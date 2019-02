Ilustrační FOTO - Pixabay

Prudké výkyvy počasí

Nebývalé mrazy, které ochromily život na americkém středozápadě, může v příštích dnech vystřídat další rekordní změna počasí.

Podle informace amerických meteorologů už v první polovině příštího týdne oblast zasaženou nyní arktickým vzduchem čeká zvýšení teploty téměř o 50 stupňů Celsia. Mrazy si zatím v USA podle agentury AP vyžádaly 15, podle jiných zdrojů 21 mrtvých. Prasklá vodovodní potrubí, jejichž některé úseky jsou 150 let staré, rozvodněné řeky, záplavy a poničené silnice - to všechno mohou obyvatelé rozlehlé oblasti kolem Velkých jezer očekávat po prakticky okamžitém přechodu z brutální zimy do slunečného jara. Ve státě Illinois, kde se nyní teploty pohybují kolem 35 stupňů pod nulou, čekají v nejbližších dnech meteorologové teploty kolem plus 13 stupňů, možná i vyšší.

(čtk)