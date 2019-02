Ilustrační FOTO - Pixabay

Vojáci zadrženi

Izraelští vojenští prokurátoři obvinili pět izraelských vojáků z násilí na dvou zadržených Palestincích.

Vojáci podle armády Palestince fackovali a udeřili je tupými předměty. Jak dlouhý trest mužům hrozí, není zatím jasné. Podle agentury AP to v prohlášení oznámila izraelská armáda.

Palestinci byli zadrženi pro podezření z toho, že pomáhali ukrývat před úřady teroristu, který v prosinci na okupovaném Západním břehu Jordánu zastřelil dva izraelské vojáky. Otec i syn jsou stále ve vazbě, obžalováni ale dosud nebyli.

Incident se stal 8. ledna. V prohlášení stojí, že izraelští vojáci »Palestince bili, fackovali, udeřili je pěstí a tupými předměty«, zadržení muži měli přitom »želízka a zavázané oči«. Podle zpravodajského serveru The Jerusalem Post vojáci Palestince uhodili i do genitálií. Oba muži pak museli být hospitalizováni. Na vojáky, kteří si incident nahrávali, má být do konce řízení uvalena zadržovací vazba. Čelí obvinění z nepřiměřeného násilí a způsobení vážné újmy na zdraví.

Od roku 2015 izraelské bezpečnostní složky podle agentury AP zabily přes 260 Palestinců, o většině z nich izraelské úřady mluvily jako o útočnících. Za stejnou dobu Palestinci zabili přes 50 Izraelců, dva Američany a jednoho občana Británie.

(čtk)