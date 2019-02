FOTO - Haló noviny

Snowboardcrossařka Samková se stala mistryní světa

Olympijská vítězka ve snowboardcrossu Eva Samková se dočkala vytouženého cenného kovu také na mistrovství světa. V americkém Solitude se stala suverénně světovou šampionkou.

Pětadvacetiletá rodačka z Vrchlabí zkompletovala svoji zlatou sbírku. Je trojnásobnou juniorskou mistryní světa, vítězkou univerziády, celkovou královnou Světového poháru a v první řadě olympijskou vítězkou ze Soči 2014. Vloni v Pchjongčchangu přidala bronz.

"Je to super! Fakt jsem na to dlouho čekala, nebo ne čekala, ale teď mi to až dochází, že to bylo docela dlouhé. Ale na něco si člověk musí počkat. O to je to pak lepší. A bylo to fakt skvělé," řekla Samková v nahrávce pro média.

Na mistrovství světa startovala Samková popáté a dosud nejlépe zajela při premiéře v roce 2011, kdy byla v La Molině pátá. O dva roky později skončila sedmá, posléze šestá a předloni v Sierra Nevadě až dvanáctá.

Svěřenkyně trenéra Marka Jelínka kralovala v Solitude čtvrteční kvalifikaci a ve vyřazovacích jízdách soupeřkám vždy rychle odjela. "Bylo to relativně dominantní vítězství. Jsme moc šťastní. Moc děkuju všem, Evce, celému realizačnímu týmu i každému, kdo má na zlatu podíl," řekl kouč Samkové.

"V tréninku jsem se cítila v jízdách dost unavená a byla jsem z toho taková nesvá. Bála jsem se, ale najednou jsem se v závodních jízdách cítila úplně super. Bylo nádherně, bylo člověku teplo," pochvalovala si Samková.

Oproti olympiádě se jezdilo v trati po čtyřech, Samková ale žádné souboje nepřipustila. Ve čtvrtfinále jela po startu druhá, po prudkém sjezdu se před první klopenou zatáčkou dostala do čela a v klidu si dojela pro postup.

S tradičně nakresleným knírkem, tentokrát zlatým, měla proti sobě v semifinále největší sokyně - pětinásobnou mistryni světa Lindsey Jacobellisovou z USA a olympijskou vítězku z Pchjongčchangu Michelu Moioliovou. Samková byla znovu po startu druhá, ale vedoucí Jacobellisovou po skvěle zvládnutých 'velbloudích hrbech" předjela, do klopenky se zase vřítila v čele a první místo jistě udržela. "Ve čtvrtfinále a semifinále jsem pořád řešila něco na startu a techniku," řekla Samková.

Ve finále se dostala na první pozici ještě rychleji než v předchozích rozjížďkách a už na konci sjezdu ukázala soupeřkám záda. Na Češku se snažila dotáhnout Britka Charlotte Bankesová, ale Samková si první místo pohlídala a už před cílem se radovala ze zlata. Pro bronz si dojela Moioliová.

"Ve finále jsem si věřila, že to vyjde. Snažila jsem se jet od začátku první a nedat holkám šanci. Čekala jsem, že mě dojedou, ale jela jsem na maximum celou dobu. Je to skvělý pocit. Celý tým makal skvěle, prkna jela a pocit je dobrý, když všechno klape. Jsem strašně ráda, že to takhle dopadlo," řekla Samková.

Po dvojnásobné světové šampionce Ester Ledecké (paralelní slalom a paralelní obří slalom) je Samková druhou českou zlatou medailistkou z MS na snowboardu.

Titul mezi muži získal domácí Mick Dierdorff. Stříbro získal Hanno Douschan z Rakouska a bronz vybojoval Ital Emanuel Perathoner.

Výsledky MS v akrobatickém lyžování a snowboardingu

Snowboardcross:

Muži:

1. Dierdorff (USA), 2. Douschan (Rak.), 3. Perathoner (It.), 4. Eguibar (Šp.), 5. Vedder (USA), 6. Brochu (Kan.), ...v kvalifikaci 39. Kubičík, 43. Žerava, 44. Vintr, 45. Koudelka (všichni ČR).

Ženy:

1. Samková (ČR), 2. Bankesová (Brit.), 3. Moioliová, 4. Gallinaová (obě It.), 5. Jacobellisová (USA), 6. Bruttová (It.), ...v kvalifikaci 27. Hopjáková (ČR).

(čtk)