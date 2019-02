FOTO - Pixabay

Skončí omezování svobody projevu na sociálních sítích?

Až tříleté vězení, zákaz činnosti nebo peněžitý trest. Takový postih by hrozil provozovatelům nebo správcům veřejných sociálních sítí za mazání příspěvků uživatelů. V novele trestního zákona to navrhuje skupina poslanců ze šesti poslaneckých klubů.

Nový trestný čin nazvaný porušování svobody projevu by se vztahoval na sociální sítě s více než 100 000 uživateli. Trestné by podle návrhu bylo neoprávněné odstranění nebo jiné znepřístupnění příspěvku týkajícího se otázek veřejného zájmu, který by nebyl v rozporu s trestními předpisy, mezinárodními smlouvami nebo s dobrými mravy. Zásah by zároveň musel být veden úmyslem ztížit nebo zmařit svobodnou veřejnou diskusi. Mazat posty, které porušují zákon nebo dobré mravy, by dál bylo možné.

Méně závažné případy porušení svobody projevu, a to i z nedbalosti, by byly podle novely přestupkem. Jednotlivcům provozujícím sociální sítě by za něj hrozila až půlmilionová pokuta, podnikatelům a firmám až padesátimilionový postih.

»V posledních měsících se stále častěji setkáváme s tím, že provozovatelé některých sociálních sítí zavádějí vlastní pravidla, která umožňují svévolná, nezákonná a mnohdy nepochopitelná omezení svobody projevu. V zájmu jakési „prevence“ omezují šíření informací a názorů, které v žádném případě nepřekračují zákonné mantinely. Případně blokují uživatele těchto sítí a na nějakou dobu jim neumožní svoji mediální prezentaci,« zdůvodnil našemu listu spolupodepsání novely člen školského výboru Sněmovny Ivo Pojezný (KSČM). Právě svoboda projevu by podle něj měla zahrnovat právo získat a šířit informace bez zbytečné cenzury. Pojezný dodal, že osobně byl přítomen takových omezení několikrát jen v posledním měsíci, kdy došlo dokonce k zablokování profilu příslušného uživatele.

Nepodléhat »jediným správným názorům«

Novela by měla například znemožnit mazání příspěvků jednotlivých uživatelů, nebo znepřístupnění příspěvků obecného zájmu, které nejsou v rozporu s trestními předpisy či mezinárodními smlouvami nebo dobrými mravy a za takové porušení by hrozily také příslušné tresty. »Není přece normální bránit názorovým proudům ve své prezentaci, uživatelům sítí vyjadřovat svůj názor a blokovat je za naprosto nezávadné a nevinné názory vyjadřující jen jejich osobní postoj. V této moderní a překotně se rozvíjející době bychom neměli podléhat „jediným správným názorům“ a omezovat různorodost pohledů na svět. Nechceme umožnit vznik cenzorů, kteří budou o všem rozhodovat a odstraňovat „závadný obsah“ za naše peníze,« dodal Pojezný.

Předlohu podepsal také stínový ministr vnitra KSČM a místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček. »Nelíbí se mi, že jakýkoli soukromý provozovatel sociální sítě může kdykoliv kohokoliv vyblokovat, zrušit, byť samozřejmě chápu, že to je na sociální síti. Pokud ale existuje jakékoli rozhodnutí o tom, že někdo někoho zablokuje, tak musí existovat také možnost dovolání a ta u sociálních sítí není, takže dochází k účelovému blokování některých oponentních věcí,« řekl našemu listu. Tím dochází podle něj k omezování svobody slova. Také on prý má s touto praxi zkušenosti. »V mém případě se to stalo několikrát a vždy před volbami, což znamená, že nemůžu pak komunikovat s občany, voliči a do jiných sdělovacích prostředků se občan nedostane,« dodal Ondráček. Teoreticky tak podle něj neexistuje možnost přezkoumání, proč někdo blokuje, popřípadě ruší profil.

Svobodný internet je důležitou součástí svobody slova

Václav Klaus mladší (ODS), který stojí v čele předkladatelů předlohy, ohlásil přípravu normy už loni v létě. »Svoboda slova je jedním ze základů naší civilizace. Lidé mají právo sdělovat své názory, chytré i hloupé, inspirativní i provokativní. Hranice je velmi tenká,« uvedl tehdy Klaus.

Svobodný internet je podle něho důležitou součástí svobody slova, když naboural monopol tradičních médií. Poslední dobou podle Klause vzniká tlak dostat internet pod kontrolu. »Spousta lidí je blokována za naprosto nevinné názory nebo prostě názory vyplývající z jejich smýšlení,« řekl Klaus. Odmítl argumenty, že sociální sítě provozují soukromé společnosti, které si mohou nastavit podmínky tak, jak chtějí.

Předlohu, kterou podepsalo 34 poslanců z ODS, ANO, SPD, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a STAN nejprve posoudí vláda, poté o ni rozhodnou zákonodárci.

(jad)