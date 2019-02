FOTO - Pixabay

Předepisování antibiotik by se mělo zpřísnit

Kvůli infekcím způsobeným bakteriemi odolnými vůči antibiotikům zemře v ČR podle odhadů odborníků asi 500 lidí ročně. Spotřeba antibiotik se v zemi však sleduje zatím jen v ordinacích praktických lékařů, v nemocnicích nikoliv. To by se mělo změnit. Stát chce získávat o předepisování antibiotik víc dat.

Počítá s tím návrh Národního antibiotického programu pro roky 2019 až 2022. Nadměrné užívání antibiotik vede k vývoji odolných bakterií, na které antibiotika neúčinkují. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je takzvaná antibiotická rezistence globální hrozbou. V EU kvůli ní podle odhadů ročně zemře kolem 25 000 lidí. Náklady na léčbu těchto odolných nemocí jsou 1,5 miliardy eur za rok. V ČR kvůli infekcím způsobeným bakteriemi odolnými vůči antibiotikům zemře asi 500 lidí ročně.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zdůraznil, že vláda bere varování WHO vážně a vzrůstající odolnost na antibiotika považuje za závažný problém. »Účinná antibiotika jsou nepostradatelnou součástí moderní medicíny. Hrají důležitou roli v prevenci případných bakteriálních komplikací u řady chirurgických výkonů, jsou nezbytná v oborech, kde infekce může mít fatální důsledky, například v neonatologii, onkologii a intenzivní péči,« uvádí se v dokumentu. Podle Vojtěcha by však lékaři měli antibiotika předepisovat racionálně a jen v nezbytně nutných případech. »Ne na virózy a chřipky, kde antibiotika neúčinkují,« dodal ministr.

Chybí systémové řešení

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková iniciativu tohoto typu vítá. Problém nesprávného předepisování a následně užívání antibiotik jak v nemocniční, tak primární péči je podle ní dlouhodobě známý. »V nemocnicích jsou hospitalizovaní pacienti nejvíce ohroženi infekcemi vyvolanými právě rezistentními mikroby v důsledku nesprávného dávkování nebo délky podávání antibiotik. To nejen zhoršuje jejich prognózu, ale vede k šíření nebezpečných nemocničních bakteriálních kmenů rezistentních na řadu antibiotik. Systémové řešení v podobě komplexního programu na úrovni jednotlivých zdravotnických zařízení přitom dosud neexistuje,« řekla Marková našemu listu. V primární péči si zase podle ní lékaři často nejsou vůbec vědomi toho, že antibiotika předepisují nesprávně.

Podle Markové je ale potřebná i spolupráce se zdravotními pojišťovnami, aby správné předepisování antibiotik zařadily do svých ukazatelů kvality zdravotní péče. »Na výskyt antibiotické rezistence má také vliv veterinární podávávání antibiotik, i když zde došlo za posledních deset let ke snížení spotřeby na polovinu, což je dobře. Počet infekcí vyvolaných rezistentními bakteriemi naopak stoupá, od roku 2007 dvojnásobně. Nejvíce jsou ohroženy malé děti a dospělí nad 65 let. Právě u nich je nutné dodržovat také přesné dávkování a také případně upravit jídelníček nebo změnit užívání jiných léků,« dodala stínová ministryně.

Omezit širokospektrální antibiotika

Odolnost bakterií zvyšuje i nevhodné používání léků. Chybné může být podle odborníků dávkování, délka podávání, nedobírání celých balení či nadměrné užívání antibiotik působících na široké spektrum bakterií. Vhodnější je zvolit takové, které působí jen na bakterii, kterou je pacient napaden. Podle odborníků ale spotřeba těchto širokospektrálních léků v ČR roste. Pacienti jsou tak zbytečně vystavováni nežádoucím účinkům a roste rezistence bakterií proti antibiotikům. Podle odborníků nemají lékaři, na rozdíl od některých jiných zemí, zpětnou vazbu, jestli předepisují antibiotika správně.

Na to poukazuje i dokument, který již odsouhlasila vláda. Podle materiálu má ke zlepšení situace pomoci zlepšení přístupu k datům a jejich pravidelná analýza. »Propojení informací o spotřebě a použití antibiotik pro konkrétní diagnózu umožňuje monitorovat a ovlivňovat preskripční návyky lékařů a veterinářů,« píše se v materiálu.

(jad)