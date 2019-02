Ilustrační FOTO - Pixabay

ČR stále zvažuje zákaz dovozů hovězího masa z Polska

Česká republika stále zvažuje zákaz dovozu hovězího masa z Polska. ČTK to po jednání s polskou velvyslankyní Barbarou Ćwiorovou řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Podle něj jde v případě dodávek hovězího masa z problémových jatek o opakované selhání polské strany. Zpoždění o informování o problémech s polskou výrobou podle ministra podkopává důvěru u veškeré polské potravinářské produkce.

Toman se setká se zástupci Potravinářské komory ČR k nastavení přísnějšího režimu kontrol, v úterý pak chce telefonovat s polským ministrem zemědělství Krzysztofem Ardanowskim.

"Veřejnost nás velice silně tlačí k razantním opatřením, ideálně k zákazu dovozů z Polska, aktuálně přes mimořádná veterinární opatření, o kterých vážně uvažujeme," uvedl Toman. Podle něj jsou podvody některých polských producentů poškozováni nejenom spotřebitelé, ale i firmy, které podnikají řádně. Ministr ocenil snahu o posílení polských kontrol, například nasazením neustálého kamerového dozoru, tak i změny polské legislativy. Otázkou však podle něj zůstává, kdy bude reálně přijata.

Polsko je v posledních dnech terčem zájmu kvůli porážkám nemocných krav a obchodování s jejich masem. Hlavní veterinář Pawel Niemczuk ve čtvrtek prohlásil, že Polsko vyvezlo 2700 kilogramů podezřelého hovězího do deseti zemí EU, do ČR se podle něj maso nedostalo. Ministr Toman v pátek uvedl, že se do Česka dostalo zhruba 300 kilogramů hovězího z těchto jatek. Maso skončilo v Praze, Varnsdorfu, Novém Bydžově a Kostelci nad Labem. O víkendu pak čeští veterináři informovali, že polovina z dodávky se již vrátila zpátky do Polska, nebo byla zadržena ve skladu obchodníka.

Podle Evropské komise jsou skandálem podle dosavadních poznatků vedle Polska, Česka nebo Slovenska zasaženy také Německo, Francie, Španělsko, Estonsko, Finsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Švédsko a Portugalsko.

Toman v pátek prohlásil, že nevěří polskému systému veterinární kontroly, protože se informace od něj postupně měnily. Občany vyzval, aby se polskému hovězímu vyhýbali a dali přednost české produkci. Česko podle něho případně zavede mimořádná veterinární opatření, kterými by se omezil obchod, aby se polské hovězí maso do ČR nedostávalo, až po konzultaci s Evropskou komisí. Při případném zákazu by podle Tomana bylo třeba postupovat s ostatními evropskými státy jednotně, aby se problematické maso z Polska nedostalo do ČR přes jiné unijní země.

Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Viditelně zkažené části masa se odřezávaly a vyhazovaly. Jatka už byla uzavřena. Na trh se dostalo asi 9,5 tuny masa, z toho třetina do zemí EU, napsala agentura DPA. Polské úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují.

Problémy kolem polských potravin se v minulosti objevily několikrát. V roce 2012 šlo o skandál s prodejem technické soli označené za jedlou výrobcům uzenin, zpracovatelům ryb či pekárnám. Veterináři v minulosti opakovaně našli salmonely v kuřecím, krůtím i vepřovém mase, ale také vejcích dovezených z Polska. Během roku 2017 se několikrát objevily problémy s polskými jablky a některými druhy zeleniny s nadlimitním množstvím pesticidů a vypukl také skandál s jedem fipronilem ve vejcích.

(čtk)