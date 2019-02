Indie před volbami: Módí tají stav země

Indická vláda byla obviněna ze zatajování znepokojující zprávy o nezaměstnanosti, která zřejmě dosáhla nejvyšší úrovně od 70. let. Na protest proti údajným snahám vládních představitelů o zadržování informací minulý týden odstoupili dva ekonomičtí poradci.

Informoval o tom deník The New York Times. Čerstvá data nejsou dobrou zprávou pro premiéra Naréndru Módího, který v letošních parlamentních volbách usiluje o znovuzvolení.

Indický list The Business Standard publikoval některá zjištění zpráva schválené indickým statistickým úřadem, včetně skutečnosti, že nezaměstnanost ve fiskálním roce 2017-18 stoupla na 6,1 procenta. To je nejvíce za posledních 45 let, kdy se data v této podobě shromažďují. Ještě v roce 2011-12 činila nezaměstnanost pouze 2,2 %. Nejvíce postižení nedostatkem pracovních příležitostí jsou mladí lidé ve věku 15 až 29 let, z nichž zhruba každý pátý nemá práci.

Indický premiér Naréndra Módí. FOTO - wikipedia commons

Opoziční předák Ráhul Gándhí označil tento fakt za »národní pohromu«. Indie směřuje k parlamentním volbám, které se pravděpodobně uskuteční na přelomu dubna a května. Premiér Módí, který v nich usiluje o znovuzvolení, se k moci dostal v roce 2014 především díky slibu vytvořit v zemi nová pracovní místa. Podle odhadů bude téma vytváření pracovních pozic i v nadcházejícím klání středobodem volební kampaně. Donedávna se zdála pozice Módího neotřesitelná, nyní však mnoho analytiků předpovídá těsný souboj. Jakékoliv špatné zprávy ohledně nezaměstnanosti snižují Módího vyhlídky.

Ekonomové říkají, že nezaměstnanost se v Indii v posledním desetiletí zvýšila z několika důvodů: málo investic do venkovské ekonomiky, silná sucha, problémy ve zpracovatelském sektoru, nepovedená daňová reforma z roku 2017 a šok způsobený Módího náhlým rozhodnutím z roku 2016 vyměnit většinu bankovek - krok, který načas způsobil akutní nedostatek hotovosti.

»Postupný nárůst se děje již mnoho let,« řekl akademik Himanšu, který si nepřál sdělit své plné jméno. »Ve skutečnosti Módí začínal tak, že slíbil vytvořit pracovní místa. Situace se ale naopak v tomto období vyvíjí k horšímu.«

Vládní činitelé se uniklou zprávu snaží bagatelizovat. »Zpráva se, myslím, týká pouze nezaměstnanosti ve vládním sektoru,« řekl ministr energetiky Rádž Kumár Singh. »Naše hospodářství roste nevídaným tempem. Ekonomika nemůže růst bez skutečné ekonomické aktivity.« Indické hospodářství již několik let v řadě stoupá tempem kolem sedmi procent ročně, což je jeden z nejvyšších růstů mezi velkými ekonomikami.

Server BBC uvádí, že data o nezaměstnanosti zlehčuje i sám premiér Módí, který říká, že »přesná data o pracovních místech nikdo nemá«. Odkazoval se přitom na známý fakt, že až tři čtvrtiny pracovních míst v Indii vytváří šedá ekonomika. Podle BBC ale každá smysluplná analýza problému nezaměstnanosti tento faktor zahrnuje, a to včetně té, která unikla na veřejnost.

(ici)