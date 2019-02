Ve Venezuele jde USA jen o ropu, tedy o prachy!

Po nástupu prezidenta Hugo Cháveze došlo ve Venezuele ke znárodnění ropného průmyslu, a tudíž k odpojení zejména amerického kapitálového vlivu na tento průmysl. Ve stejné době byl vládou prezidenta Cháveze spuštěn nevídaný program rozvoje společnosti, vymýcení chudoby, negramotnosti, zvýšení dostupnosti zdravotní a sociální péče atd. V tom pokračuje i prezident Maduro. Země se tak vymanila z vlivu USA. To se však »jediné nejdemokratičtější zemi světa« od počátku nelíbilo.

Zejména pak proto, že tanker jedoucí z USA do Venezuely a zpět potřeboval včetně naložení a složení nákladu cca deset dní času. Nyní USA dopravují ropu z Perského zálivu a na stejný výkon tanker potřebuje dní 42! Proto USA krůček po krůčku, prostřednictvím dolarových úplatků vyvolávají neklid v zemi, ostatně jako dosud všude po světě. Ale jde jim jen o znovuobnovení svého vlivu, ropu a prachy!

Není tajemstvím, že EU je považována za tzv. čtvrtou říši, ale také není tajemstvím, že USA se snaží o vybudování tzv. páté říše po vzoru starého Říma. Prohlášení se předsedy venezuelského parlamentu za úřadujícího prezidenta je zcela mimo ústavu nejen ve Venezuele, ale ve všech demokraciích světa. Vměšování se do záležitostí cizích států musí být postaveno na úroveň válečných zločinů, jedná se sice o ekonomickou válku, ale pořád je to válka! Vazalové USA, včetně EU, a také ti naši patolízalové v ČR se velmi ochotně k americkému prohlášení přidali, jak jinak. V zeměpisných podmínkách československých to není po tisíciletí nic nového. Lezli jsme do zadnice Němcům, Rakušanům, pak zase Němcům, potom Rusům a po roce 1989 v tom pokračujeme opět s Němci a USA. Kdy ten hřbet konečně Česká republika narovná a začne skutečně hájit především zájmy svých občanů? Doufejme, že dřív, než dojde k úplnému rozpuštění státu a národa zahraničními zájmy.

Josef BOHATEC