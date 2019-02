Padá snížek bělounký…

Padá snížek bělounký na lesy a pole, stele měkký peřinky na kameny holé, na kameny polštáře a do stromů šátky, pobílí i kováře, pejska mezi vrátky.

Takhle nějak mě učila mamka v 70. letech přitažlivé verše (kaji se, že si již nepamatuji autora a na Googlu jsem našel pouze jméno Jiří Faltus, čímž si ale nejsem vůbec jist); verše, jež daly po dlouhých letech otevřít jedné ze záložek mozkoven řady z nás, co se je učili třeba před svátky, aby pod stromečkem za odměnu dostali nějakou odměnu. Samozřejmě od Jéžiška. Patřili jste mezi ně také?

A proč po dlouhých letech? No proto, že tak pořádnou bílou zimu, tedy zimu se vším všudy, už ve velkoměstech nepamatujeme dobře 15, 20 let.

»To se zase Trump a Klaus (myšleno senior) radují,« psala mi včera teta u vědomí toho, že patrně dostali do rukou argumenty ve své obchodní bitvě s ekology o to, zda je, či není globální oteplování, eventuálně kdo za něj může?!

Nedostali. Extrémní mrazivé výstřelky počasí jak v (převážně západní) Evropě, tak na americkém středozápadě nejsou dokladem toho, že by globální oteplování nebylo, naopak. Jsou dalším dokladem toho, že klimatické změny už skutečně začaly a že můžeme leda spekulovat, jak rychle se budou prohlubovat a jaké průšvihy s sebou přinesou příště. Vždyť Australané se - zatímco v USA klepou kosu a drkotají zubama víc než na pólech - musejí smířit s tím, že padesátistupňová vedra se tam stanou každoroční normou (třeba se začnou jezdit učit na Blízký a Střední východ, resp. do Afriky, jak s tím naložit), no a my už abychom pomalu začali pěstovat pomeranče a spolu s tím se začali připravovat na další vlnu masové migrace - daleko větší, než byla ta předchozí, a sice migrace klimatické. Migrace, kterou žádné zdi nezastaví. Naopak, novým fenoménem bude i migrace obrácená, migrace Středoevropanů tam, kde extrémy nebudou tak výrazné. Jenže za pár desítek let už možná nebude utíkat kam… Co s tím?

Roman JANOUCH