Nicolás Maduro Moros. FOTO - Haló noviny

Ultimátum skončilo, EU postupně uznává Guaidóa

Nejméně 15 států EU, včetně České republiky, se připojilo ke dvacítce amerických zemí, v čele s USA, které už dříve uznaly šéfa venezuelského parlamentu Juana Guaidóa úřadujícím prezidentem.

Podle nich má tento opoziční lídr jako dočasná hlava Venezuely legitimitu uspořádat (tzv.) svobodné volby. Jako první oficiálně oznámil uznání španělský socialistický premiér Pedro Sánchez, posléze tak učinily Francie, Německo, Švédsko, Dánsko, Británie, Rakousko, Nizozemsko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Finsko, Estonsko a Polsko.

»Španělská vláda oznamuje, že oficiálně uznává Juana Guaidóa jako prezidenta Venezuely,« řekl na tiskové konferenci španělský premiér Pedro Sánchez. Učinil tak poté, co dal před osmi dny lhůtu Madurovi k oznámení nových prezidentských voleb. K ultimátu se připojilo i několik dalších evropských zemí, podbízivou ČR nevyjímaje.

Nicolás Maduro Moros ultimátum evropských zemí ve španělské televizi La Sexta odmítl. Nabídl jen uspíšení parlamentních voleb. To ale opozice odmítá jako bezpředmětné. Venezuela má prezidentský systém a parlament ovládá opozice už od ledna 2016. Od té doby ale Maduro práci parlamentu blokuje s pomocí nejvyššího soudu.

Guaidó složil přísahu jako úřadující prezident 23. ledna při masových demonstracích. Učinil tak poté, co parlament neuznal druhý mandát Madura, protože prý vzešel z nedemokratických voleb a také proto, že Maduro složil přísahu před nejvyšším soudem, a nikoli před parlamentem, jak to stanoví ústava. Podle ní šéf parlamentu přebírá vedení země do uspořádání nových voleb, pokud se prezident z nějakého důvodu neujme úřadu. Maduro se sice úřadu ujal, podle opozice ale z výše zmíněných důvodů neregulérně.

Kromě Španělska uznala Guaidóa úřadujícím prezidentem například německá kancléřka Angela Merkelová. »Očekáváme, že uspořádá volby co možná nejdříve, je legitimním prezidentem pro tento úkol,« řekla novinářům při návštěvě Tokia. Uznání Guaidóa oznámili i francouzský prezident Emmanuel Macron či rakouský kancléř Sebastian Kurz.

Unii blokuje Itálie

EU jako celek zatím Guaidóa společně prezidentem neuznala, ač už dříve její představitelé opakovaně uvedli, že podporují venezuelskou opozici v boji za svobodné volby. Guaidóa uznali za prezidenta poslanci Evropského parlamentu v rezoluci. Šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová minulý týden uvedla, že EU k Venezuele utvoří mezinárodní kontaktní skupinu. Ta má tento čtvrtek poprvé zasedat v Montevideu a spolu s Uruguayí a Mexikem, které zatím podporují Madura, se chce snažit o zprostředkování jednání znesvářených stran ve Venezuele.

Maduro v interview pro španělskou televizi podle agentury AFP prohlásil, že se »nezachová zbaběle tváří v tvář tlaku« těch, kteří požadují jeho odchod. Venezuelská vláda proto přehodnotí vztahy s evropskými zeměmi, které uznaly Guaidóa úřadujícím prezidentem Venezuely. Informovala o tom agentura EFE s odvoláním na venezuelské ministerstvo zahraničí.

Také Kreml kritizoval uznání Guaidóa úřadujícím prezidentem Venezuely ze strany evropských států. Ruský prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov tento krok odsoudil jako »snahy jiných zemí legitimizovat uzurpaci moci a vměšování do vnitřních věcí Venezuely… Řešit vnitropolitickou krizi ve Venezuele mohou pouze Venezuelci sami,« zdůraznil mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina.

Mezinárodní společenství by se mělo zaměřit na to, jak pomoci vyřešit ekonomické a sociální problémy Venezuely, ale vyhnout se destruktivním zásahům zvenčí. Podle agentury Interfax to už v neděli uvedlo ruské ministerstvo zahraničí. »Cílem mezinárodního společenství by mělo být pomoci (Venezuele vyřešit socioekonomické problémy), bez destruktivního zasahování zvnějšku,« uvedl přesně Alexandr Ščetinin, který na ruském ministerstvu zahraničí vede odbor Latinské Ameriky.

Zasáhne Trump?

To kontroverzní americký prezident Donald Trump opakovaně zmínil vyslání armády do Venezuely jako jednu z možností. V rozhovoru s televizní stanicí CBS rovněž zmínil, že odmítl žádost dosavadního prezidenta Madura o setkání. Vyplývalo to z přepisu rozhovoru, který byl zveřejněn v neděli. »Určitě je to něco, co je... je to jedna z možností,« odpověděl podle ČTK Trump na dotaz, co by ho přimělo vyslat do Venezuely americkou armádu.

Znásilnění mezinárodního práva

Česká vláda uznala Guaidóa prozatímním prezidentem země ústy vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). »Vláda České republiky vyjadřuje lítost nad skutečností, že i přes opakované apely mezinárodního společenství nebyly ve Venezuele přijaty kroky vedoucí ke konání svobodných a demokratických voleb. Vláda České republiky proto uznává Juana Guaidóa za prozatímního prezidenta, který by měl dovést Venezuelu ke svobodným a demokratickým volbám,« uvedl kabinet v tiskovém prohlášení. Upozornil také, že loňské prezidentské volby, v nichž vyhrál Maduro, prý nesplňovaly mezinárodní standardy. Uznání Guaidóa navrhl vládě ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Návrh dopoledne před zasedáním kabinetu projednala Bezpečnostní rada státu.

Poslanec Stanislav Grospič.

Za znásilnění mezinárodního práva tento krok naopak považuje místopředseda ÚV KSČM a poslanec Stanislav Grospič: »Krok České vlády, kterým na návrh ministra zahraničí Tomáše Petříčka uznala Juana Guidóna za prozatímního prezidenta Venezuely, považuji za hrubé porušení základních norem mezinárodního práva. Jde o zcela otevřené vměšování se do vnitřních poměrů Bolívarské republiky Venezuela, která se od svých posledních parlamentních voleb ocitla v neutěšených poměrech a ústavní krizi. Otevřené vměšování do jejích vnitřních záležitostí a zpochybňování legitimně zvoleného prezidenta Madura, které zahájily Spojené státy, nijak uklidnění vnitřní situace ve Venezuele nepřispěje. Je tragické, že česká diplomacie vedená ministrem Petříčkem, příslušníkem rádobylevicové sociálně demokratické strany, posluhuje zájmům vládnoucích elit Spojených států a Evropské unie. Jediným řešením pro Bolívarskou republiku Venezuela, pro její těžce zkoušený lid neustálým vměšováním a blokádami imperialistických mocností, jsou nové regulérní parlamentní, případně i prezidentské volby a respektování suverenity země. Je smutné, že českou diplomacii vede člověk, jenž se neváhá paktovat s autoritářskými režimy, dopřává sluchu projevům fašismu a slepě následuje politiku USA, Evropské unie, Francie a SRN. Jsem přesvědčen, že toto není a nemůže být v zájmu České republiky a ani udržení míru ve světě.«

(rj)