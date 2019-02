Kdo je vlastně uzurpátor?

Když se americká zpravodajská hra s Guaidóem ve Venezuele vrhla do dalšího dobrodružství, Evropská komise se okamžitě připojila. Také ona, i když podmínečným způsobem, vyzvala prezidenta Madura a Venezuelu ke změně režimu. Tentokrát prostřednictvím voleb, i když věděla, že samozvaný prezident Guaidó se chlubí tím, že tajně jedná s armádou. Možná chce vyvolat puč, možná, že hrozí, protože má za sebou silné Spojené státy a ono opravdu může každému, kdo se postaví proti jejich zájmům, jít o hlavy, možná, že bude třeba potlačit stoupence dosavadního prezidenta silou tanků a kulometů, pokud budou chtít jeho režim bránit. A kdopak chce svou hlavu ztratit? To ví i viceprezident Pence, který už Guaidóovi blahopřál. Nepochybuji o tom, že zná, anebo si to myslí, že zná, výsledek.

V té souvislosti ministr Petříček, šéf našeho zahraničního ministerstva, se nechal slyšet, že »naše diplomacie v souladu s Evropskou unií vyzývá Venezuelu ke svobodným volbám«a a doporučil vládě, aby Guaidóa uznala za venezuelského prezidenta.

V minulých dnech byl ministr Petříček na Ukrajině. Dokonce až v Mariupolu. Kousek od »bojové linie«. Vyčítal Rusku možné i nemožné v dokonalé shodě se svým ukrajinským protějškem. Jen jedno jsem od něho neslyšel – jediné slovo ve směru Ukrajina. Ne jen o banderovcích, ale i o svobodných volbách. To se přece týká i Ukrajiny. Tady totiž nejsou k volbám připouštěny všechny strany. Například komunistická a ty, které jsou pokládány za proruské. Proč však svému ukrajinskému ministerskému protějšku nepřipomněl, že i tady by měli mít svobodné volby a každému umožnit, aby se účastnil volebního boje názorů? Chápu, že by to bylo těžké, když nic podobného neudělali prezident Trump a viceprezident Pence. Byla by to přílišná odvaha a možná i »polibek smrti« nad jeho kariérou, která začala tak slibně. Ve směru Venezuela se to ovšem smí. To schválí i ve Washingtonu. Protože, jak před několika dny prohlásil »prezident Guaidó«, nikdo nemůže být k Madurovi loajální, protože je uzurpátor. To mu jistě Američané předem schválili, i když uzurpovat moc si dnes spíš chce on, než Maduro.

Jaroslav KOJZAR