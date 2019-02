Poslanec ODS Jakub Janda. FOTO - Haló noviny

Výroky hanící ČSBS odloženy

Sněmovní mandátový a imunitní výbor odložil dva podněty, které obdržel na poslance ODS Jakuba Jandu kvůli jeho výrokům na adresu Českého svazu bojovníků za svobodu.

Novinářům to řekl předseda výboru Stanislav Grospič (KSČM). Na výbor se s podnětem obrátila Národní centrála boje proti organizovanému zločinu a také Úřad Prahy 1. Oba podněty byly totožné.

Předseda výboru Stanislav Grospič.

Svaz bojovníků za svobodu podal na Jandu trestní oznámení v souvislosti s jeho slovy, která pronesl loni v říjnu při interpelacích. Janda tehdy v reakci na to, že svaz ocenil komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, řekl, že je »bytostně amorální, aby pofidérní spolek adoroval bývalé estébáky, konfidenty, komunistické policajty a jiné přisluhovače režimu«.

Svaz Ondráčka ocenil za to, že přispívá na opravy válečných pomníků a účastní se jeho akcí.

»My jsme vzali na vědomí, že jsme podněty obdrželi, a odložili jsme je. Nic jiného jsme v podstatě nemohli činit ve vztahu k jednacímu řádu Poslanecké sněmovny, protože projevy na chráněném fóru jsou kryty plně indemnitou,« řekl Grospič.

Obvodní úřad pro Prahu 1 podle dřívějšího Grospičova vyjádření řízení s Jandou nezahájil, byť případ jako přestupek kvalifikoval. Výbor v takovém případě řízení rovněž zahájit nemůže, protože přestupková imunita zákonodárců byla již dříve zrušena. Výbor by rozhodoval o disciplinárním řízení pouze v případě, pokud by úřad začal přestupek projednávat, ale poslanec by si vyžádal jeho vyřešení před imunitním výborem.

