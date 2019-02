Nejméně do dubna obsadili vyhledávanou pláž u San Francisca rypouši severní. Co víc, příští zimu se pravděpodobně vrátí, hlavně ta zvířata, která se tu nyní narodila. Ilustrační foto - wikimedia commons

Rypouši obsadili pláž

Kuriózní problém způsobila správcům pláže v severní části Kalifornie rozpočtová nouze, kterou vyvolal spor prezidenta Donalda Trumpa s Kongresem o financování výstavby bariéry na hranici s Mexikem.

Na pláž, která byla stejně jako národní parky či řada památek během krize uzavřena, se nastěhovali rypouši severní. Tuleňovitá zvířata ovšem ani po obnovení toku vládních peněz nechtějí pláž opustit, informovala agentura Reuters. Zhruba šedesát dospělých rypoušů se usídlilo na pláži, kterou k rekreaci využívají nejen obyvatelé nedalekého San Franciska. Běžně rypouši žijí na jiné pláži v přírodní rezervaci Point Reyes National Seashore, tu je ale po několika po sobě následujících bouřích zaplavená, a tuleňovitá zvířata se proto vydala hledat útočiště jinam.

Pláž, kterou nyní obývají, za normálních okolností střeží lidé, kteří rypouše odhánějí. Během nedávné rozpočtové nouze ale zůstali státní zaměstnanci, k nimž patří i pracovníci rezervace Point Reyes National Seashore, doma.

»To, že byla Drakeova pláž během části rozpočtové nouze zavřená a nebyli tu strážci parku, ani veřejnost, napomohlo kolonizaci pláže,« uvedl John Dell'Osso, mluvčí rezervace, na jejímž území pláž pojmenovaná po mořeplavci a korzárovi Francisovi Drakeovi leží. Z původních šedesáti dospělých zvířat se přitom stalo během posledních dvou týdnů téměř stohlavé stádo. Samice rypoušů totiž na pláži porodily zhruba 35 mláďat. Ačkoli se přírodní rezervace Point Reyes National Seashore koncem ledna poté, co prezident Trump ustoupil demokratům, opět otevřela, přístupová cesta na Drakeovu pláž zůstává uzavřená. Strážci parku nyní přemýšlejí, jak by mohli umožnit přístup na pláž a zároveň neohrozili rypouše a jejich mláďata. Podle prvních plánů by mohli návštěvníci přicházet v malých skupinkách, ovšem nikoli za účelem rekreace na pláži, ale aby pozorovali chování tuleňovitých savců. Přiblížit by se podle Dell'Ossa ale mohli nanejvýš na třicet metrů.

Populace rypoušů severních v oblasti rezervace Point Reyes National Seashore čítá podle odhadů asi 1500 až 2000 jedinců. Kdysi byli tito ploutvonožci téměř vyhubeni kvůli svému tuku, který se používal na svícení. Od počátku 20. století se ale stavy rypoušů severních začaly opět zvyšovat. Nyní se jeho celosvětová populace odhaduje na 150 000 kusů. Na pevninu rypouši vylézají jen za účelem páření, porodu a línání, kdy nepřijímají potravu a stravují svou tukovou tkáň. Mimo tato období zůstávají v oceánu a loví ryby, chobotnice a korýše. Na Drakeově pláži by téměř stovka rypoušů mohla zůstat až do dubna, kdy mláďata dostatečně povyrostou.

(čtk)