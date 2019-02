Bedřichov hlásí: Vše připraveno na Jizerskou padesátku

Tisíce lyžařů zaplní o víkendu Bedřichov v Jizerských horách, který bude hostit 52. ročník závodu v dálkovém běhu na lyžích Jizerská padesátka. Sněhu je více než dostatek, z Bedřichova ho museli dokonce vyvážet. Už máme zaplněné skoro všechny deponie, řekl starosta obce s 350 obyvateli Petr Holub.

»Odvezli jsme enormní množství sněhu, za poslední roky jsme to nezažili. Zima v takovém rozsahu byla naposledy někdy v roce 2011,« uvedl starosta. Přípravy na závod podle něj ale probíhají v obvyklém režimu. »Vše se připravuje, hlavně prostor stadionu. Čistí se ulice, aby byly průjezdné, Samozřejmě tím, že je toho sněhu více, tak je s tím více práce a ne úplně vše se podaří odstranit, aby byla průjezdnost stoprocentní,« dodal.

Podle starosty je znát na počtu běžkařů, kteří v těchto dnech vyrážejí na lyžařskou magistrálu, že do závodu zbývá už pár dnů. »Parkoviště máme plné každý den,« řekl. Sehnat ubytování v těchto dnech v Bedřichově a okolí je takřka nemožné.

V minulých týdnech se z magistrály odstraňovaly popadané stromy či větve, které nevydržely váhu sněhu v kombinaci se silným větrem. Akutní riziko ale nehrozí. Závody se v Bedřichově a okolí se konají od pátku do neděle. V pátek a sobotu by se mělo postavit na start dohromady 3000 lyžařů, do hlavního závodu v neděli vyběhne 4800 startujících. »Zbývají poslední místa a zdá se, že se to zaplní. Když vezmu konkrétně hlavní závod na 50 kilometrů, tak zbývá 180 volných míst,« uvedl mluvčí Jizerské padesátky Richard Valoušek. Součástí akce bude tradičně sobotní večerní program na náměstí před radnicí v Liberci, letos bude hlavní hvězdou kapela Monkey Business.

Lyžařský závod bude opět pod zvýšeným dohledem policie, ve společných hlídkách budou i policisté z Polska. Opatření mají zabránit krádežím aut a lyží, loni se nestal žádný trestný čin. Policie bude dohlížet i na dopravu. Stejně jako v minulých letech bude v sobotu a v neděli mezi 6.00 a 9.00 pro motoristy uzavřena silnice třetí třídy od křižovatky u České chalupy ke křižovatce v Bedřichově na Hrabětice u penzionu UKO.

(zr)