Ilustrační FOTO - Pixabay

Dovoz do ČR loni rostl rychleji než vývoz

Bilance zahraničního obchodu se zbožím v národním pojetí v běžných cenách skončila v prosinci podle zveřejněných předběžných údajů Českého statistického úřadu nepatrným schodkem ve výši 15 milionů korun, což byl meziročně o 3,6 miliardy Kč lepší výsledek. V celém uplynulém roce dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 132,7 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 30,8 mld.

»Celkovou bilanci v prosinci příznivě ovlivnil především meziroční růst přebytku obchodu s motorovými vozidly o 4,2 mld. Kč a menší deficit bilance s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 3,1 mld. Kč a základními kovy o 1,2 mld. Kč,« uvedli statistici.

Nepříznivý vliv na celkovou bilanci pak mělo především prohloubení deficitu obchodu s ropou a zemním plynem o 2,7 mld. Kč a chemickými látkami a přípravky o 1,2 mld. Kč a také pokles kladného salda strojů a zařízení o 1,1 mld. Kč.

Teritoriálně pokračuje dlouhodobý trend růstu kladného salda v obchodu s Evropskou unií a zvyšování záporného salda s ostatními státy. Bilance zahraničního obchodu se státy evropské osmadvacítky skončila v prosinci přebytkem 42,3 mld. Kč a byla meziročně o 6,9 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvětšil o 3,3 mld. Kč na 40,7 mld. Kč.

Vývoz vzrostl v prosinci ve srovnání se stejným měsícem roku 2017 o 1,6 procenta a dovoz o 0,2 % na shodných 255,4 mld. Kč.

V celém uplynulém roce se vývoz zvýšil meziročně o 3,5 % a dovoz o 4,6 %. Největším obchodním partnerem České republiky bylo i loni Německo, kam směřovala téměř třetina tuzemského vývozu. Na dovozu do ČR se pak německý vývoz podílel z více než jedné čtvrtiny, informoval Karel Král, ředitel odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

Podle Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) německé firmy loni dovezly do ČR zboží za téměř bilion korun, což je meziročně o 1,4 % více. Export českých firem do Německa byl podle ČNOPK sice opět rekordní, když dosáhl 1,42 bil. Kč, meziročně se ale zvýšil o 2,8 %, což byl nejméně od roku 2009. Oslabil zejména vývoz aut a autodílů do Německa.

(ici)