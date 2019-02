Ilustrační FOTO - Pixabay

Bolsonaro rozhází brazilský majetek

Vláda brazilského prezidenta Jaira Bolsonara chce v letošním roce prodat majetek státních firem v hodnotě nejméně 20 miliard dolarů (451 mld. Kč).

Bude mezi nimi i část majetku ropné firmy Petróleo Brasileiro (Petrobras) a bankovních domů Banco do Brasil a Caixa Economica Federal, informoval státní tajemník pro privatizaci Salim Mattar. Petrobras a obě banky by podle Mattara také měly do čtyři let prodat většinu svých dceřiných společností. Caixa mimo jiné pojišťovací dceřinou společnost a Banco do Brasil až 16 dceřiných společností, včetně správce majetku BB DTVM. Petrobras by pak mohl prodat většinu ze svých 36 dceřiných společností.

Brazilský prezident Jair Bolsonaro. FOTO - wikimedia commons

Prodej dceřiných společností bude podle Mattara snažší než privatizace státních firem kontrolovaných ministerstvy, jako je společnost Infraero, která vlastní podíl v provozovateli letišť. Vláda chce privatizovat rovněž energetickou firmu Centrais Elétricas Brasileiras (Electrobras), a to prostřednictvím prodeje dalších akcií na trhu.

Mattar odhadl, že hodnota všech státních firem se pohybuje v rozmezí 700 až 800 mld. realů (4,2 až 4,9 bilionu Kč). Privatizace je spolu se snížením výdajů na důchody a sociální zabezpečení hlavní součástí plánu ministra hospodářství Paula Guedese, uvedla agentura Reuters.

(ici)