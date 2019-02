Startuje FORTUNA:LIGA - letos poprvé s nadstavbou

Už v pátek odstartuje jarní část první fotbalové ligy, která poprvé v historii nabídne i nadstavbovou část. Na týmy tak čeká až 16 zápasů. V nich se rozhodne o titulu, ke kterému má zatím nejblíže pražská Slavia se čtyřbodovým náskokem na Plzeň, o pohárových účastnících i o sestupujících. Poprvé přímo sestoupí jen poslední tým tabulky, patnáctý a čtrnáctý sehrají baráž s týmy z druhé ligy.

Během podzimních 19 kol si vedla nejlépe Slavia, která ztratila jen osm bodů a vykročila tak za vysněným titulem. Zatím to vypadá, že jejím soupeřem bude už jen Plzeň, která ztrácí čtyři body, ale i díky nadstavbě se oba celky utkají ještě dvakrát. Hodně napoví už druhé jarní kolo, ve kterém Slavia jede do Plzně.

»Cíle víme, všichni chceme vyhrát ligu a pohár. Kdybychom měli možnost získat double, byl by to mimořádný úspěch. Úplně nejspokojenější bych byl, kdybychom udrželi laťku z podzimu. A k tomu přidali ještě 10 nebo 15 procent,« řekl trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Přes zimu tým posílil ještě o Petra Ševčíka, Alexe Krále a Lukáše Masopusta. Změny v kádru udělala i Plzeň, která přivedla útočníka Jeana-Davida Beauguela, Erika Pačindu a Joela Kayambu. Nemůže však počítat se zraněným nejlepším střelcem Michaelem Krmenčíkem.

Další týmy mají už výraznější ztrátu. Třetí Baník Ostrava zaostává za Slavií o 15 bodů, Jablonec má ještě o bod méně a to platí i pro Spartu. Ty tak zřejmě čeká spolu se Zlínem a Libercem jen boj o Evropskou ligu.

K tomu bude klíčové udržet se v elitní šestici a zajistit si tak první skupinu nadstavby. Po 30 kolech se totiž tabulka rozdělí na prvních šest týmů, které se v dalších pěti kolech utkají o konečné umístění. Celky na sedmém až desátém místě se vyřazovacím způsobem utkají o šanci vyzvat čtvrtý nebo pátý tým o účast v Evropské lize. Kluby od 11. místa níže čeká skupina o udržení.

»Ten poslední měsíc a půl může být hodně zajímavý a může se stát cokoliv. Dva hráči se třeba zraní a najednou to bude trošku jiné a složitější. Teoreticky v české lize může kdokoliv kohokoliv porazit. I s teoreticky slabšími mužstvy se kolikrát můžete trápit a ztratit body. Sám jsem zvědavý na konci soutěže, co budeme říkat na to, co se vymyslelo,« řekl k nadstavbovému systému trenér Plzně Pavel Vrba.

Titul přinese účast v závěrečném předkole mistrovské části Ligy mistrů. Vicemistr půjde do 2. předkola nemistrovské části. Vítěz poháru půjde do 3. předkola Evropské ligy a třetí tým z ligy do 2. předkola. Čtvrtý tým by si s vítězem druhé nadstavbové skupiny zahrál dvojutkání o 2. předkolo. Pokud pohár vyhraje některý z prvních čtyř celků, do baráže o Evropskou ligu půjde pátý tým.

Podzim mimořádně střelecky vyšel kanonýrovi Mladé Boleslavi Nikolajovi Komličenkovi. Ruský útočník má na kontě už 18 branek. Může tak zaútočit na rekord Davida Lafaty, který v sezoně 2011/12 nastřílel 25 branek. Právě Lafata je spolu s Vratislavem Lokvencem, Radoslavem Drulákem a Horstem Sieglem jediným hráčem, který zvládl pokořit hranici 20 branek za sezonu.

Jaro začne pátečními zápasy. Třicáté kolo je na programu 27. dubna. Nadstavba se bude hrát 4. až 25. května, přičemž na ligu půjdou fanoušci i ve středu 15. května. Baráž se odehraje 27. května až 2. června.

(čtk)