Zloděj jménem »Bank of England«

Vždy, když slyším Bank of England, vzpomenu si na knihu Stanislava Motla Kam se poděl zlatý poklad. Knihu jsem četl s obrovskou hořkostí a ponížením za celý náš národ. To, když jsem se z knihy dozvídal, jak tato banka zrádcovsky postupovala od roku 1937 s naším národním pokladem, na který se skládal celý náš národ a který jim byl s důvěrou svěřen tehdejší vládou. A jak pak postupovala, když jsme žádali naše národní bohatství ve zlatě zpět, bylo mi zle. Vrátili nám ho až v roce 1982, a to jsme v hotovosti dopláceli nejen celý zbytek válečného úvěru, který poskytla tato banka v Anglii na provoz pro Benešovu exilovou vládu. Ale zaplatili jsme do poslední tkaničky veškerou výzbroj za československé vojáky, kteří šli zcela dobrovolně pomoci Anglii proti hitlerovskému Německu a třeba i padli v bojích za tuto zemi, ještě před žádostí o tento válečný úvěr.

To není ale všechno, válečný úvěr byl úrokován vysokou sazbou. A navíc, polovina úvěru nám nebyla ani disponibilní, jelikož si z toho uhradila sama Anglie své škody, co Anglii způsobil Hitler v Československu po tom, co nás Anglie zradila v Mnichově právě Hitlerovi. Tomu říkám pořádný zločin. A Západ nás bude učit neustále demokracii. Nebýt statečných Francouzů a generála Charlese De Gaulla, který intervenoval, aby nám a Belgii bylo zlato vydáno, tak bychom nedostali po válce zpět ani tu menší polovinu, co stihl Hitler uschovat v bavorském solném dole, spolu se zlatem jiných zemí. Válečný úvěr jsme přestali platit po roce, tuším, 1948. Poté, co nám anglická firma měla dodat cennou technologii do Třineckých železáren, a nedodala. Zaplatili jsme 14 miliard korun dopředu a žádnou technologii, ani peníze už jsme neviděli. Tehdejší vláda Anglie nám v této věci opět nepomohla.

No a proč to celé připomínám. Americká vláda prostřednictvím Bank of England totiž zabavila zlato a zmrazila finanční zdroje například současné rozvrácené Libyi a myslím, že i Egyptu. Nebo také před pěti lety odvezla veškeré národní zlaté rezervy z Ukrajiny. No a teď odmítá nechat disponovat vlastním zlatem Venezuelu jen proto, že se nemůže dostat k 20 procentům světové produkce ropy ve Venezuele. Prostě všechny země, které jdou svou cestou a neposlouchají politiku USA, najednou mají problém s »lidskými právy«. Američané zase sankcemi chtějí Venezuelu ničit hospodářsky. Tak, jak umí jen oni. Vypadá to, že nikdy nebudou jiní a že lidská práva jsou bohužel synonymem pro rozvrat státu a hospodářskou válku. A přitom jejich politika je lidsky zvrácená. A náš ministr Petříček společně s vládou tančí, jak USA pískají.

Roman BLAŠKO